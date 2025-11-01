23 נק' לאבדיה, פורטלנד גברה על דנבר בדרמה

פשוט מדהים. פורטלנד גברה הבוקר (שבת) 107:109 על דנבר במסגרת גביע ה-NBA בסיומת מטורפת ואחרי שמחקה פיגור ברבע האחרון. דני אבדיה סיים כקלעי המוביל בקבוצתו ובמשחק בכלל, עם 23 נקודות, כשהוסיף גם ארבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים ב-33 דקות על הפרקט.

יוקיץ’ סיים עם 21 נקודות ו-14 ריבאונדים, ופספס במעט טריפל דאבל חמישי ברציפות כשסיפק תשעה אסיסטים. בכך נקטעה הרצף שבו השווה את אוסקר רוברטסון (1961/62) וראסל וסטברוק (2020/21) בפתיחת עונה. ג’מאל מארי קלע 22 לדנבר, שספגה הפסד ראשון אחרי שלושה ניצחונות רצופים. בבלייזרס שיידון שארפ קלע 19 נקודות וג'רו הולידיי הוסיף 11 נקודות ו-13 אסיסטים.

הניצחון של הבלייזרס הגיע לאחר קאמבק מדהים בדקות האחרונות. דנבר הובילה 71:81 בכניסה לרבע הרביעי. כשנותרו 27.7 שניות לסיום ובתוצאה 105:107 לנאגטס, ג’רמי גרנט דייק מהקו והשווה.

דני אבדיה (רויטרס)

בצד השני, לאחר בלגן מתחת לסל, שיידון שארפ חסם את הזריקה של ארון גורדון, והנאגטס איבדו את הכדור בעקבות עבירה. פורטלנד קיבלה את הכדור עם שלוש שניות על השעון, גורדון ביצע עבירה על גרנט, וזה שוב קלע את שתיהן. ניקולה יוקיץ’ החטיא זריקה מרחוק עם הבאזר.

אבדיה סיים את ההתמודדות עם 7 מ-13 מהשדה, כולל 2 מ-4 מחוץ לקשת ו-6 מ-8 מקו העונשין. הישראלי היה מכריע בדקות הסיום, כשבין היתר ביצע מהלך של סל ועבירה גדולים בפיגור 5 נקודות בדקה האחרונה, בדרך לריצת 0:7 של פורטלנד שהובילה לניצחון. הבלייזרס עלו למאזן 2:4, בדיוק כמו דנבר.