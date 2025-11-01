יום שבת, 01.11.2025 שעה 09:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
80%575-6095מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%570-6275מיאמי היט
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
40%622-6205שארלוט הורנטס
33%720-6936אורלנדו מג'יק
20%645-5925וושינגטון וויזארדס
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%662-7186אוקלהומה ת'אנדר
100%519-5915סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%696-7146גולדן סטייט ווריורס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

23 נק' לאבדיה, פורטלנד גברה על דנבר בדרמה

הישראלי שרשם 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים וחבריו מחקו פיגור ברבע האחרון בסיומת מטורפת עם 107:109. אבדיה סיים כקלעי המוביל בבלייזרס ובמשחק בכלל

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פשוט מדהים. פורטלנד גברה הבוקר (שבת) 107:109 על דנבר במסגרת גביע ה-NBA בסיומת מטורפת ואחרי שמחקה פיגור ברבע האחרון. דני אבדיה סיים כקלעי המוביל בקבוצתו ובמשחק בכלל, עם 23 נקודות, כשהוסיף גם ארבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים ב-33 דקות על הפרקט. 

יוקיץ’ סיים עם 21 נקודות ו-14 ריבאונדים, ופספס במעט טריפל דאבל חמישי ברציפות כשסיפק תשעה אסיסטים. בכך נקטעה הרצף שבו השווה את אוסקר רוברטסון (1961/62) וראסל וסטברוק (2020/21) בפתיחת עונה. ג’מאל מארי קלע 22 לדנבר, שספגה הפסד ראשון אחרי שלושה ניצחונות רצופים. בבלייזרס שיידון שארפ קלע 19 נקודות וג'רו הולידיי הוסיף 11 נקודות ו-13 אסיסטים.

הניצחון של הבלייזרס הגיע לאחר קאמבק מדהים בדקות האחרונות. דנבר הובילה 71:81 בכניסה לרבע הרביעי. כשנותרו 27.7 שניות לסיום ובתוצאה 105:107 לנאגטס, ג’רמי גרנט דייק מהקו והשווה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בצד השני, לאחר בלגן מתחת לסל, שיידון שארפ חסם את הזריקה של ארון גורדון, והנאגטס איבדו את הכדור בעקבות עבירה. פורטלנד קיבלה את הכדור עם שלוש שניות על השעון, גורדון ביצע עבירה על גרנט, וזה שוב קלע את שתיהן. ניקולה יוקיץ’ החטיא זריקה מרחוק עם הבאזר.

אבדיה סיים את ההתמודדות עם 7 מ-13 מהשדה, כולל 2 מ-4 מחוץ לקשת ו-6 מ-8 מקו העונשין. הישראלי היה מכריע בדקות הסיום, כשבין היתר ביצע מהלך של סל ועבירה גדולים בפיגור 5 נקודות בדקה האחרונה, בדרך לריצת 0:7 של פורטלנד שהובילה לניצחון. הבלייזרס עלו למאזן 2:4, בדיוק כמו דנבר.

גרנט ואבדיה חוגגים (רויטרס)גרנט ואבדיה חוגגים (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */