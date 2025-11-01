"מבאס, אבל צריכים להמשיך ולאסוף ניצחונות"

תחושת פספוס בהפועל ת"א לאחר ההפסד אמש 62:58 לאולימפיאקוס, הפסד שמנע שבוע מושלם ביורוליג שהחל עם ניצחון על פרטיזן בלגרד. זה היה ערב התקפי לא מרשים של האדומים, אך מנגד הם הציגו יכולת הגנתית מצוינת ועצרו את המארחת על סקור נמוך בעצמה, אך דווקא בשוויון 58, האדומים נעצרו.

לא מעט מהשיח בסיום, היה סביב שלוש החלטות שיפוט גבוליות: הראשונה הייתה עבירה בלתי ספורטיבית על וסיליה מיציץ' שלא נשרקה, כשבהמשך נשרקה לרכז עבירת תוקף גבולית ועוד ניסיון חטיפת כדור של האדומים הוביל לשריקה מעט מוזרה לעבירה.

למרות ההפסד, האדומים יצאו מעודדים מהעובדה שבעוד מבחן הם היו קרובים עד הסוף, גם במשחק לא גדול, כאשר זו עדות לעובדה שהקבוצה של דימיטריוס איטודיס מסוגלת לנצח בכל מגרש. בסיום, המאמן החמיא לשחקנים בחדר ההלבשה בעיקר על ההגנה, אך גם על הרוח של הקבוצה שלא נשברה עד הסיום.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

"זה מבאס, עוד יום ביורוליג, גם הקטע עם השיפוט בדקה האחרונה לא הוסיף, אבל בסופו של דבר זה עוד שבוע כפול ולא קל ביורוליג ועכשיו יש את רעננה ודובאי. בעומס שכזה, אנחנו פשוט צריכים להמשיך הלאה ולאסוף עוד ניצחונות", אמרו במועדון בסיום.

מיד לאחר המשחק, המריאה הקבוצה לישראל לקראת המשחק מחר מול מכבי רעננה, כאשר רק השחקנים הזרים שיירשמו המריאו עם אנשי הצוות המקצועי, כשכזכור ביום חמישי הפועל תפגוש במשחק היורוליג הבא את דובאי.

אגב, נכון לרגע זה, במועדון לא קיבלו הודעה מצד היורוליג לגבי איזשהו שינוי בחזרת המשחקים לישראל בתחילת חודש דצמבר: "אנחנו מחכים לעדכונים מהיורוליג ומקווים שבשבועיים הקרובים יודיעו לנו", אמרו בהפועל.

וסיליה מיציץ׳ (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

קולין מלקולם התייחס בסיום לכמות הנקודות הנמוכה, אשר לא מאפיינת את האדומים: "היו לנו זריקות טובות ברבע השלישי אבל הן פשוט לא נכנסו וקלענו ארבע נקודות בלבד ברבע השלישי. לפעמים זה הכדורסל וצריך לזכור שגם הם קלעו משהו 12-13 נקודות ברבע השלישי וזו גם עדות להגנה שלנו ולרמה בה אנחנו יכולים לשחק. אנחנו נצפה במשחק שוב, נמצא פתרונות ונהיה יותר טובים מזה".

"הזריקות שלהם לשלוש? לא רצינו לתת להם לזרוק או לקלוע, אבל בסופו של דבר כשאתה מתמודד עם שחקנים במימדים האלה אתה חייב לנסות לתת מענה יצירתי וזה פשוט ככה היה היום", הוסיף מי שהיה מהיותר טובים בהפועל.