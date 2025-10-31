יום שבת, 01.11.2025 שעה 00:36
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1210ראיו וייקאנו8
1410-1110אלצ'ה9
1410-910אתלטיק בילבאו10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

דרמה מאוחרת: חטאפה גברה 1:2 על ג'ירונה

הכחולים ממדריד עלו למקום השישי בטבלה, לפחות באופן זמני, כאשר מריו מרטין (72) ובורחה מיוראל (86) כבשו, סטואני רק צימק בפנדל לנועלת הטבלה

|
שחקני חטאפה חוגגים (La Liga)
שחקני חטאפה חוגגים (La Liga)

חטאפה פתחה הערב (שישי) את המחזור ה-11 בליגה הספרדית עם ניצחון 1:2 דרמטי על ג’ירונה, במשחק שננעל רק בדקות הסיום והעניק לה שלוש נקודות חשובות במאבקי הצמרת.

מריו מרטין העלה את חטאפה ליתרון בדקה ה-72, ובורחה מיוראל הוסיף את השני בדקה ה-86. כריסטיאן סטואני עוד הספיק לצמק עבור ג’ירונה לקראת הסיום, אך זה לא הספיק לקבוצה הקטלונית כדי למנוע הפסד נוסף.

עבור חטאפה, מדובר בניצחון חשוב שמציב אותה לפחות זמנית במקום השישי עם 17 נקודות, כשבמועדון יכולים להביט לעבר המקומות המובילים לאירופה. מנגד, ג’ירונה שקועה בתחתית עם 7 נקודות בלבד, ונמצאת במקום האחרון בליגה, מצב שמגביר את הלחץ לקראת המשך העונה.

