דרמה מאוחרת: חטאפה גברה 1:2 על ג'ירונה

חטאפה פתחה הערב (שישי) את המחזור ה-11 בליגה הספרדית עם ניצחון 1:2 דרמטי על ג’ירונה, במשחק שננעל רק בדקות הסיום והעניק לה שלוש נקודות חשובות במאבקי הצמרת.

מריו מרטין העלה את חטאפה ליתרון בדקה ה-72, ובורחה מיוראל הוסיף את השני בדקה ה-86. כריסטיאן סטואני עוד הספיק לצמק עבור ג’ירונה לקראת הסיום, אך זה לא הספיק לקבוצה הקטלונית כדי למנוע הפסד נוסף.

עבור חטאפה, מדובר בניצחון חשוב שמציב אותה לפחות זמנית במקום השישי עם 17 נקודות, כשבמועדון יכולים להביט לעבר המקומות המובילים לאירופה. מנגד, ג’ירונה שקועה בתחתית עם 7 נקודות בלבד, ונמצאת במקום האחרון בליגה, מצב שמגביר את הלחץ לקראת המשך העונה.