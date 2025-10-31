"אולימפיאקוס האטו אותנו, נתנו מאבק טוב"

הפועל תל אביב איבדה את המקום הראשון ביורוליג לאחר שהפסידה הערב (שישי) לראשונה לקבוצה שאינה מכבי ת”א, עם 62:58 דרמטי מול אולימפיאקוס. לאחר המשחק, המאמן דימיטריס איטודיס דיבר במסיבת העיתונאים.

איטודיס פתח את דבריו: “אברך את אולימפיאקוס על הניצחון, ואני רוצה לברך גם אותנו על שנתנו מאבק טוב באווירה דורשת מול קבוצה דורשת שמחזיקה באחד המאזנים הטובים ביורוליג. נלחמנו, הבאנו את המשחק לאן שרצינו, אבל אולימפיאקוס הביאו הגנה טובה והאטו אותנו.

בנוגע ל-4 נקודות בלבד שנקלעו ברבע השלישי ודקות הסיום המותחות: “ברבע השלישי נעצרנו למרות שהיו לנו מבטים טובים ל-2 ול-3 שלא ניצלנו. באנו לסיטואציה בסיום כדי להשוות, חטפנו את הכדור, ביקשנו צ’אלנג’ על ההחלטה נגד מיציץ’ ולא הצלחנו בסוף להשיג את הניצחון. זה לקח טוב עבורנו, נמשיך להילחם והדברים עדיין נראים מבטיחים”.