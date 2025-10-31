יום שני, 03.11.2025 שעה 00:44
ליגה גרמנית 25-26
274-339באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1714-189באייר לברקוזן5
1615-189הופנהיים6
1412-169פ.צ. קלן7
1419-229איינטרכט פרנקפורט8
1217-139ורדר ברמן9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
816-119וולפסבורג12
815-89המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

דורטמונד התקרבה לצמרת עם ניצחון על אוגסבורג

גיראסי הכריע, השוורצגלבן השלימו ניצחון שני ברציפות אחרי 0:1 על קבוצת התחתית והתקרבו עד כדי 4 נקודות מהמוליכה המושלמת באיירן, לה משחק חסר

גיראסי חוגג (IMAGO)
גיראסי חוגג (IMAGO)

בורוסיה דורטמונד פתחה הערב (שישי) את המחזור התשיעי בבונדסליגה עם ניצחון 0:1 על אוגסבורג, והשיגה את ניצחון הליגה השני שלה ברציפות. סרהו גיראסי הכריע את ההתמודדות בדקה ה-37 עם שער יחיד, שהספיק לשוורצגלבן כדי לטפס לפחות זמנית אל המקום השני בטבלה.

לדורטמונד זה היה ערב של יעילות, לא משחק נוצץ, אך מספיק כדי להמשיך במומנטום ולהפעיל לחץ על באיירן מינכן. דורטמונד עלתה ל-20 נקודות, ארבע פחות מהמוליכה המושלמת מבוואריה, שלה גם משחק חסר.

מנגד, אוגסבורג סופרת הפסד נוסף ונשארת מסובכת בתחתית. עם 7 נקודות בלבד במאזנה, היא מדורגת במקום ה-15 ועלולה לסיים את המחזור מתחת לקו האדום אם היריבות שלה בתחתית ינצחו.

דורטמונד תנסה להמשיך את רצף הניצחונות גם במחזור הבא, בתקווה להמשיך ולהתקרב לצמרת הגבוהה, בעוד אוגסבורג תיאלץ להילחם על מנת לעצור את ההידרדרות.

