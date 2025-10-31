חלפה על פניה: מונאקו גברה 84:92 על פנאתינייקוס

מחזור המשחקים השמיני ביורוליג יינעל הערב (שישי) כשבמקביל להפועל תל אביב, ישנם מספר משחקים. הערב נפתח עם מונאקו שגברה 84:92 על פנאתינייקוס, כשבהמשך ייקבעו התוצאות גם בין באסקוניה לאנדולו אפס ובין פרטיזן בלגרד לברצלונה.

מונאקו – פנאתינייקוס 84:92

שתי הקבוצות הגיעו בכושר יחסית חיובי מהתקופה האחרונה וחיפשו להמשיך אותו, אך הצרפתים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה וחלפו על פני היוונים בטבלה כששתי הקבוצות במאזן 3:5.

הקלע המוביל במונאקו היה אלי אוקובו שלא פתח בחמישייה, אך תרם 15 נקודות מהספסל, כשמייק ג’יימס הוסיף 13. מונאקו שלטה מהפתיחה, ניצחה בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים ושייטה לניצחון, כש-26 נקודות של קנדריק נאן לא הספיקו מנגד.

הצרפתים השיגו ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים, כשההפסד היחיד שלהם בריצה הזו היה מול הפועל תל אביב. היוונים נעצרו אחרי שני ניצחונות בכל המסגרות, האחרון שבהם מול מכבי תל אביב.