יום שישי, 31.10.2025 שעה 23:40
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%701-7138פנאתינייקוס6
62%726-7398ולנסיה7
57%615-6157ברצלונה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
43%590-5757אנדולו אפס13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
38%640-6498אולימפיה מילאנו15
38%660-6318פנרבחצ'ה16
38%669-6558דובאי17
25%695-6288ליון וילרבאן18
25%752-7098מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

חלפה על פניה: מונאקו גברה 84:92 על פנאתינייקוס

הצרפתים השלימו ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים, שבהם נכנעו רק להפועל ת"א, ועברו את היוונים כששתי הקבוצות על מאזן 3:5. 15 נקודות לאוקובו

|
אלי אוקובו בפעולה (IMAGO)
אלי אוקובו בפעולה (IMAGO)

מחזור המשחקים השמיני ביורוליג יינעל הערב (שישי) כשבמקביל להפועל תל אביב, ישנם מספר משחקים. הערב נפתח עם מונאקו שגברה 84:92 על פנאתינייקוס, כשבהמשך ייקבעו התוצאות גם בין באסקוניה לאנדולו אפס ובין פרטיזן בלגרד לברצלונה.

מונאקו – פנאתינייקוס 84:92

שתי הקבוצות הגיעו בכושר יחסית חיובי מהתקופה האחרונה וחיפשו להמשיך אותו, אך הצרפתים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה וחלפו על פני היוונים בטבלה כששתי הקבוצות במאזן 3:5.

הקלע המוביל במונאקו היה אלי אוקובו שלא פתח בחמישייה, אך תרם 15 נקודות מהספסל, כשמייק ג’יימס הוסיף 13. מונאקו שלטה מהפתיחה, ניצחה בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים ושייטה לניצחון, כש-26 נקודות של קנדריק נאן לא הספיקו מנגד.

הצרפתים השיגו ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים, כשההפסד היחיד שלהם בריצה הזו היה מול הפועל תל אביב. היוונים נעצרו אחרי שני ניצחונות בכל המסגרות, האחרון שבהם מול מכבי תל אביב.

