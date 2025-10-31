"סולומון שחקן שאנחנו לא מכירים מספיק טוב"

ההתחלה של מנור סולומון בוויאריאל לא הייתה מושלמת. דווקא לאחר שפתח בצורה מצוינת, כבש ובישל כמחליף, הישראלי מיעט לקבל דקות משחק בתקופה האחרונה, אך לקח את ההזדמנות בגביע הספרדי בשתי ידיים עם שלושה בישולים ב-0:6 של הקבוצה.

מחר (שבת) ב-15:00 קבוצתו תחזור לליגה מול ראיו וייקאנו במשחק שיועבר בשידור חי בערוץ ONE, ולקראת המשחק מאמנו מרסלינו ערך מסיבת עיתונאים שבה התייחס לישראלי.

“הוא שחקן שאנחנו לא מכירים מספיק טוב”, הודה המאמן ביחס לסולומון. “זה קורה בגלל שאנחנו לא מתאמנים הרבה עם כל המשחקים, כשגם המשחקים עצמם דורשים הרבה. כשהוא היה על המגרש, הוא תמיד הופיע ברמה גבוהה. נמשיך לבנות עליו להמשך”.

מנור סולומון, "כשהוא היה על המגרש, תמיד הופיע ברמה גבוהה" (IMAGO)

בנוגע לזמן המשחק שלו הוסיף מרסילנו: “זמן המשחק יהיה תלוי בהרבה גורמים. אנחנו מרוצים ממנו מאוד. יש דרישות שהוא צריך לעמוד בהן בעמדה שלו. הגישה שלו טובה, ואנחנו יחידה מאוחדת”.

על הצד המקצועי של סולומון אמר: “באגף שמאל, הוא טוב בשליטה בקצב המשחק ובקבלת ההחלטות. הקבוצה תחרותית מאוד, יש לנו מספר שחקנים שיכולים לשחק בעמדה הזו. אנחנו מרוצים, וההתקדמות שלו חיובית”.