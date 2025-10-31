יום שישי, 31.10.2025 שעה 21:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"סולומון שחקן שאנחנו לא מכירים מספיק טוב"

מרסלינו דיבר על הישראלי לקראת ראיו וייקאנו מחר ב-15:00: "זמן המשחק שלו תלוי במספר משתנים, יש דרישות שהוא צריך לעמוד בהן". וגם: התחרות והרמה

|
מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)
מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)

ההתחלה של מנור סולומון בוויאריאל לא הייתה מושלמת. דווקא לאחר שפתח בצורה מצוינת, כבש ובישל כמחליף, הישראלי מיעט לקבל דקות משחק בתקופה האחרונה, אך לקח את ההזדמנות בגביע הספרדי בשתי ידיים עם שלושה בישולים ב-0:6 של הקבוצה.

מחר (שבת) ב-15:00 קבוצתו תחזור לליגה מול ראיו וייקאנו במשחק שיועבר בשידור חי בערוץ ONE, ולקראת המשחק מאמנו מרסלינו ערך מסיבת עיתונאים שבה התייחס לישראלי.

“הוא שחקן שאנחנו לא מכירים מספיק טוב”, הודה המאמן ביחס לסולומון. “זה קורה בגלל שאנחנו לא מתאמנים הרבה עם כל המשחקים, כשגם המשחקים עצמם דורשים הרבה. כשהוא היה על המגרש, הוא תמיד הופיע ברמה גבוהה. נמשיך לבנות עליו להמשך”.

מנור סולומון, "כשהוא היה על המגרש, תמיד הופיע ברמה גבוהה" (IMAGO)מנור סולומון, "כשהוא היה על המגרש, תמיד הופיע ברמה גבוהה" (IMAGO)

בנוגע לזמן המשחק שלו הוסיף מרסילנו: “זמן המשחק יהיה תלוי בהרבה גורמים. אנחנו מרוצים ממנו מאוד. יש דרישות שהוא צריך לעמוד בהן בעמדה שלו. הגישה שלו טובה, ואנחנו יחידה מאוחדת”.

על הצד המקצועי של סולומון אמר: “באגף שמאל, הוא טוב בשליטה בקצב המשחק ובקבלת ההחלטות. הקבוצה תחרותית מאוד, יש לנו מספר שחקנים שיכולים לשחק בעמדה הזו. אנחנו מרוצים, וההתקדמות שלו חיובית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */