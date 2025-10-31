יום שישי, 31.10.2025 שעה 21:45
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

ברצלונה חוזרת הביתה: אימון פתוח בקאמפ נואו

הקטלונים הודיעו שיתאמנו באצטדיון המשופץ בעוד שבוע, מה שיהווה בדיקה טכנית ותפעולית רחבת היקף למערכות במגרש. המועדון ביקש לארח את גמר האלופות

|
השיפוץ בקאמפ נואו (IMAGO)
השיפוץ בקאמפ נואו (IMAGO)

אחרי תקופה ארוכה של שיפוצים, עיכובים וציפייה, ברצלונה הודיעה רשמית על חזרתה לאצטדיון קאמפ נואו, שזכה כעת לשם ‘ספוטיפיי קאמפ נואו’, כשהיא תערוך בו את האימון הפתוח הראשון של הקבוצה ביום שישי הבא בשעה 10:00 בבוקר. האימון ישמש לא רק כהזדמנות לקהל לצפות מקרוב בשחקניו של האנזי פליק, אלא גם כבדיקה טכנית ותפעולית רחבת היקף של כלל מערכות האצטדיון לאחר השיפוץ ההיסטורי.

בדברי ההודעה הרשמית נמסר כי שערי הקאמפ נואו ייפתחו בשעה 8:30, כאשר הקיבולת המותרת בשלב זה תעמוד על 23,000 אוהדים בלבד, שיושבו ביציע הטריבונה ובשער הדרומי, אזורים הכלולים בשלב הראשון של פתיחת האצטדיון (Phase 1A), עבורו כבר הונפק רישיון האכלוס הראשון.

מכירת הכרטיסים לאירוע נפתחה היום. ב-48 השעות הראשונות המכירה מיועדת לחברי המועדון בלבד, שיכולים לרכוש כרטיס אחד לכל כרטיס חברות, ללא אפשרות להזמין אורחים. לאחר מכן המכירה תיפתח גם לקהל הרחב. מחיר הכניסה יעמוד על 5 אירו לחברי מועדון ו-10 אירו לציבור הרחב, וכל ההכנסות ייתרמו למיזם “צמידי בארסה” של קרן ברצלונה, הפועל לשיפור הרווחה הנפשית של ילדים ובני נוער המאושפזים בבתי חולים, לצד תמיכה במחקר רפואי לטיפול במחלות קשות.

הקאמפ נואו מתקדם בשיפוץ (IMAGO)הקאמפ נואו מתקדם בשיפוץ (IMAGO)

במועדון הדגישו כי מדובר ב"יום חג" שיסמן את חזרת אוהדי הבלאוגרנה ליציעים החדשים של ביתם המשופץ. בנוסף, הודיעו כי בימים הקרובים יפורסם מידע מפורט על דרכי הגישה לאצטדיון והמלצות תחבורה לצופים.

אך לא רק האימון הפתוח מסמן את החזרה הביתה, ברצלונה גם הגישה בקשה רשמית להתאחדות הספרדית לארח את גמר ליגת האלופות של עונת 2028/29 באצטדיון קאמפ נואו, לאחר השלמת עבודות השיפוץ במלואן. מדובר בצעד אסטרטגי שמחזיר את ברצלונה למרכז הבמה האירופית, 30 שנה לאחר שגמר האלופות האחרון שנערך באצטדיון התקיים בעונת 1998/99, אז ניצחה מנצ’סטר יונייטד את באיירן מינכן 1:2 במהפך ההיסטורי בדקות הסיום.

הקאמפ נואו (IMAGO)הקאמפ נואו (IMAGO)

האצטדיון המחודש צפוי להיות מוכן במלואו עד קיץ 2026, כולל הגג החדש ומערכות התאורה והמדיה הדיגיטלית המתקדמות. בינתיים, ברצלונה נמצאת בתחרות ישירה מול אצטדיון וומבלי בלונדון, שגם הוא הגיש מועמדות לאירוח הגמר של 2029, לאחר שאירח את משחק הגמר האחרון ב-2024 בין ריאל מדריד לדורטמונד.

לפי הודעת אופ"א, בסך הכל 15 התאחדויות הגישו מועמדות לאירוח משחקי גמר אירופיים לשנים 2028 ו-2029, כולל גמרי האלופות, הליגה האירופית, הקונפרנס והאלופות לנשים. הצעות האירוח הסופיות והמסמכים הנלווים יוגשו עד 10 ביוני 2026, והוועד המבצעי של אופ"א יקבל את ההחלטה הסופית בספטמבר של אותה שנה.

הקאמפ נואו, שבנייתו המחודשת נחשבת לפרויקט הספורטיבי הגדול בתולדות קטלוניה, נכלל גם בתכניות האירוח של מונדיאל 2030, שייערך בספרד, פורטוגל ומרוקו. במרוץ על אירוח הגמר יתמודד האצטדיון המחודש מול הסנטיאגו ברנבאו במדריד והאצטדיון החדש שייבנה בקזבלנקה.

האצטדיון שיארח את גמר האלופות בעוד 4 שנים? הקאמפ נואו בשיפוץ (רויטרס)האצטדיון שיארח את גמר האלופות בעוד 4 שנים? הקאמפ נואו בשיפוץ (רויטרס)

בברצלונה משדרים ביטחון מלא באפשרות שהאצטדיון החדש יארח את המשחק היוקרתי ביותר באירופה. “זה יהיה סמל לחזרה של המועדון הגדול בעולם אל קדמת הבמה”, אמרו במועדון, ומוסיפים כי החזרה לקאמפ נואו, והשאיפה לארח בו את גמר האלופות, הן חלק מאותה הבטחה: להחזיר את ברצלונה למקום אליו היא שייכת, לבמה המרכזית של הכדורגל העולמי.

