נבחרת הנוער בכדוריד ניצחה 23:41 את אסטוניה

נבחרת הנוער של ישראל בכדוריד פתחה הערב (שישי) את דרכה במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 18 עם תצוגת תכלית וניצחון מרשים במיוחד, 23:41 על אסטוניה. המשחק היה חד צדדי מהפתיחה, כשכבר בדקה השישית יונתן פלח, קפטן הנבחרת, העלה את ישראל ליתרון 1:4, כשהוא כובש את כל השערים הראשונים. רובן אואנונו סיפק מספר עצירות מצוינות, ותומר מיכליס ועידו מלול דאגו להגדיל את הפער.

אסיסט של אואנונו למיכליס קבע 3:8 (בדקה ה-12), ופלח המשיך להפציץ עם אסיסט לנבו מסיקה שהעלה ל-4:10. גבע דגני ומסיקה המשיכו את המומנטום, וישראל ירדה להפסקה ביתרון 8:17, כשפלח סיים את המחצית עם תשעה שערים.

המחצית השנייה נפתחה בדיוק באותו קצב. נבו מסיקה העלה ל-10:21, גורביץ’ ודגני הגדילו ל-13:25, וחטיפה נהדרת של דור זיידן הסתיימה בשער קל ל-13:26. הנבחרת המשיכה ללחוץ משני צידי המגרש, כשהפרש השיא הגיע ל-19 שערים (21:40) לקראת הסיום. פלח נבחר למצטיין המשחק לאחר שסיים עם 12 שערים.

כובשים בולטים: יונתן פלח – 12 שערים, איתי גורביץ’ – 8, גבע דגני ודור זיידן 5 כ"א, תומר מיכליס ונבו מסיקה – 3 כ"א, רום טוביס, יהלי טל, רועי גנאל, נועם לוי ועידו מלול שער אחד כל אחד. שוערים: רובן אואנונו ואיתמר משרקי, שהציגו יכולת מצוינת.

מחר (שבת, 16:30) תפגוש הנבחרת את צ’כיה למשחק מפתח שעשוי להכריע את העלייה. הצ’כים הביסו מוקדם יותר את ליטא המארחת 16:39 ומגיעים במומנטום נהדר. ניצחון ישראלי יבטיח כמעט בוודאות את המקום באליפות אירופה הישג שיצטרף לעלייה של נבחרת העתודה, שכבר הבטיחה את מקומה בטורניר.