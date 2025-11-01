"מבחינת חברים שלי מנפורד ומקריי אלילים"

שביעות רצון בהפועל חולון לאחר הניצחון אתמול (שישי) על עירוני נס ציונה בליגת העל. הסגולים הגיעו למחזור כשהם מושלמים בזירה המקומית עם שני ניצחונות (וכשהם עדיין צריכים להשלים משחק). בתום 40 דקות של כדורסל, חולוניה סופרת שלושה ניצחונות בשלושה משחקים, וכעת במועדון ירכזו מאמצים במשחקם הבא נגד שולה הצרפתית במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות של פיב”א.

במועדון היו מרוצים מאוד מהדרך שבה השחקנים שיחקו והקפידו על הפרטים. בסופו של דבר, בחולוניה היו חששות מעט לפני המשחק, ובסביבת הקבוצה דיברו על כך שמדובר במוקש לאור העובדה שהפסידו במשחק הקודם בנס ציונה בעונה שעברה. אז הסגולים נעצרו על 60 נקודות, אתמול הם קלעו 82 ועצרו את יריבתם על 70 נקודות.

ביום המשחק הודיעו במועדון כי דריק וולטון ג’וניור נפצע ולא יוכל לקחת חלק במשחק, ובמקומו רשמו את דמיון רוסר בפעם הראשונה לליגה. יחד עם זאת, השחקן לא שותף אתמול. ארבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות במשחק שבו היו חששות לא רק מהמוקש אלא גם מכך שרכז הקבוצה לא יוכל לקחת חלק במשחק. וולטון, שנחשב לשחקן חשוב מאוד אצל דני פרנקו, החמיץ את משחקו הראשון בזירה המקומית, ובהיעדרו מספר שחקנים הרימו את הרמה. במועדון החמיאו לשיתוף הפעולה בין השחקנים הישראלים, כשמעבר לנתנאל ארצי, יאיר קרביץ, עידן זלמנסון וליאור קררה, גם חסן מרטין הביא לשמחה אצל אנשי המועדון כאשר סיים את המשחק עם 18 נקודות ו-9 ריבאונדים.

חסן מרטין במדי חולון, הביא לשמחה במועדון (רועי כפיר)

לחולון היו שני אתגרים גדולים העונה. לא רק היעדר ההכנה, אלא גם העובדה ששישה משחקים בכל המסגרות אל תוך העונה, הסגולים כבר הספיקו לחוות שינויים בסגל ופציעות. הדרך בה בחרו בצוות להתמודד הייתה לבנות ליבה מרוטציה קצרה יותר, כשהתכנון לאחר מכן יהיה להכניס לעניינים עוד ועוד שחקנים. בינתיים, חולוניה סופרת שלושה ניצחונות בשלושה משחקים בליגת העל ושני ניצחונות מתוך שלושה בליגת האלופות.

רועי רוזנברג אמר לאחר המשחק: “שמח מאוד שניצחנו, משחק מאוד חשוב שהיה יכול היה להיות מוקש. שיחקנו בסדר גמור לאורך רוב המשחק. עד עכשיו אני מרגיש שאני מקבל הזדמנות ענקית מדני, מנסה לתת כמה שיותר: לטרוף, לשמור, לעשות מה שאני יודע.

“מאוד מודה על זה עד עכשיו ומקווה להמשיך ככה. את מנפורד ומקריי אני מכיר, מבחינת חברים שלי הם אלילים בענף. ברגע הראשון שראיתי אותם זה היה הלם ראשוני, עד עכשיו יש הלם. הם אנשים מאוד איכותיים לפני הכדורסל וכיף להיות בסביבה שלהם. חדר ההלבשה בריא מאוד, טוב, מתייחסים טוב לכולם. הדגשים במשחק? התכוננו לשחקנים כמו שצריך. התפקששו דברים קטנים, מה ששמר על המשחק צמוד, אבל סך הכל עשינו עבודה טובה”.