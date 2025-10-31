הפועל כפר סבא שמרה על מאזן מושלם בנערים ב׳

קבוצת נערים ב' של הפועל כפר סבא, בהדרכת עמרי לייזר, ממשיכה לשמור על עליונות בפסגת טבלת ארצית דרום. היום (שישי) נראה היה שהמאזן המושלם שלה עומד להיסדק, אך מפגן אופי ויכולת מנעו זאת. שחקני כפר סבא הצליחו להפוך פיגור של שני שערים לניצחון ביתי 3:2 על קבוצת 'צו פיוס' של מכבי קרית גת, שמדורגת במקום הרביעי בטבלה.

מכבי קרית גת פתחה את המשחק בצורה עוצמתית, וכבר לאחר שמונה דקות צעדה ביתרון 2:0. שני סגניו של ליעד סיום, מלך שערי הקבוצה, כבשו את שערם הרביעי העונה. בדקה הרביעית, התקפת מעבר מצוינת של קרית גת הסתיימה בבעיטה מהרחבה של מאי מלכה, שהעלה את האורחים ליתרון 1:0.

בדקה השמינית נפסקה בעיטת קרן לזכות קרית גת. תרגיל מתוחכם במהלכו נשלחה מסירה שטוחה לסף רחבת כפר סבא, איתי אילוז בעט בעוצמה לחיבורים והכפיל את יתרון קרית גת ל-2:0.

בדקה ה-34, לאחר עשר דקות שבהן כפר סבא נכנסה לעניינים, היא באה על שכרה בהתקפה מסודרת שהסתיימה בבעיטה מהרחבה של תומר לוי לרשת. שער זה צימק את יתרון האורחים ל-2:1.

בדקה ה-40 בעיטת קרן לזכות כפר סבא הסתיימה בבעיטה מסובבת היישר לרשת של קרית גת, צמד לתומר לוי, שחגג כיבוש שער שישי העונה. שער זה קבע את תוצאת המחצית הראשונה - שוויון 2:2. ראוי לציין שבתוך תוספת הזמן ירין מלכה הדף בעיטה שנבעטה מכ-30 מטרים מרגלו של טום מקרו לעבר החיבורים, מנע מהפך ירוק עוד לפני ההפסקה.

בדקה ה-70 כפר סבא כמעט והשלימה מהפך. נגיעת יד ברחבה הביאה לפסיקה לבעיטת פנדל, אך ירין מלכה המשיך לגלות יכולת מצוינת והדף את הבעיטה, מה שהשאיר את התוצאה בעינה.

בדקה ה-76 ירין מלכה כבר לא יכול היה להושיע את קבוצתו, לאחר שהתקפה מהירה של כפר סבא הציבה את מלכה מול שני שחקנים של כפר סבא. ליאור כהן מסר את הכדור לשעלה כמחליף עשר דקות קודם, וסיים את המהלך בבעיטה לרשת. זהו שער שלישי העונה לארבל, שחולל מהפך וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 3:2.

עמרי לייזר, מאמן כפר סבא, אמר בסיום: "פתחנו את המשחק בצורה פחות טובה, ובדקה ה-8 קרית גת הובילה בשלב מוקדם ביתרון של שני שערים. לקח זמן עד שנכנסנו למשחק. נתקלנו ביריבה מאוד עיקשת וטובה. הצלחנו למחוק את הפיגור עוד לפני ההפסקה, המשכנו בעבודה הקשה ובמחצית השנייה נכנסו שחקנים רעננים עם רעב גדול שהביאו אנרגיות למשחק. למרות שהחמצנו בעיטת פנדל ופסלו לנו שער חוקי, המשכנו לעבוד קשה עד הסוף. אני גאה מאוד בשחקנים שלי שלא נשברו. למדנו שיעור טוב היום, שאם לא נגיע לכל משחק במחויבות גבוהה - נענש על המקום. אני רוצה להחמיא למאמן של קרית גת, מטר ממו ולשחקניו, שהפגינו תצוגת כדורגל טובה ועשו משחק טוב".

על הצלחת קבוצתו והמטרות להמשך דרכה, הוסיף עמרי לייזר: "המאזן שלנו נוצר בזכות שחקנים שבאים בכל אימון רעבים ללמוד, באים לנצח בכל מאבק. אני גאה בהם מאוד. אנחנו קבוצה עם חבר'ה בלתי שבירים, שכל משחק באים ונותנים הכול. המטרות שלנו להמשיך ולנצח בכל מאבק ובכל משחק".