ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"הפועל ת"א - עדיין אחד ממשחקי החוץ הכי קשים"

מאמן טבריה אלירן חודדה לפני המפגש בבלומפילד נגד הקבוצה של ברדה: "נצטרך להיות בשיא הדריכות והמשמעת". אונגר: "באים לכל משחק כדי לקחת נקודות"

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה ערכה היום (שישי) את האימון המסכם, לקראת משחקה מחר (17:30, בלומפילד) מוך הפועל ת''א. טבריה מגיעה עם עשר נקודות, מהמקום העשירי, כאשר היריבה שלה עם 13 נקודות (מקום רביעי). 

בטבריה יודעים שגם אחרי ההופעה הטובה בשבוע שעבר והנקודה שהשיגה מול מכבי חיפה וגם כשהאדומים במומנטום שלישי וסופרים שלושה הפסדים רצופים, כולל גמר גביע הטוטו, הם עדיין אנדרדוג בבלומפילד.

"אצטדיון עם 20 אלף אדומים ייתן להם גב ונצטרך להיות בשיא הדריכות, הריכוז, המשמעת הטקטית והיכולת שלנו ", אמרו במועדון. 

שחקני עירוני טבריה חדורי מטרה (חגשחקני עירוני טבריה חדורי מטרה (חג'אג' רחאל)

ירין סוויסה חוזר לסגל, לאחר ריצוי עונש הרחקה מול חיפה וגם איתן וולבלום ועידן ברנס, שהיו פצועים, חוזרים. מי שייעדר הוא מחמד אוסמן, שספג צהוב חמישי מול חיפה ואת מקומו בהרכב ימלא יונתן טפר. 

מאמן טבריה, אלירן חודדה, התייחס למשחק וליריבה:  "אנחנו מגיעים לכל משחק עם ההתאמות שאנחנו עושים לכל יריבה בהתאם לסגנון שאנחנו חושבים שנכון עבורנו למשחק". 

חודדה התייחס למומנטום השלילי בו נמצאים האדומים: "הפועל ת"א אמנם במשחקים האחרונים עם תוצאות פחות טוב, אבל מבחינת היכולת נראו מצוין, מדובר באחד ממשחקי החוץ הקשים שיש בליגה". 

אלירן חודדה (רדאד גאלירן חודדה (רדאד ג'בארה)

לסיום, חודדה התייחס לחסרונו של אוסמן עקב צבירת כרטיסים צהובים: "אין ספק שאוסמן הוא שחקן משמעותי אצלנו אבל מי שיקבל את ההזדמנות יצטרך להראות שהוא ראוי להיות ב11 שפותחים". 

רון אונגר גם הוא דיבר לקראת המשחק: "הפועל קבוצה אינטנסיבית, חזקה, עם הרבה איכות מקדימה, יש להם שחקנים איכותיים שיודעים לייצר מצבים, אנחנו צריכים לבוא חדים ומרוכזים מהדקה הראשונה ולמנוע מהם לייצר מצבים". 

אונגר נשאל על הביטחון שקיבלה הקבוצה, בעקבות היכולת הטובה מול מכבי חיפה וענה: "המשחק נגד מכבי חיפה נתן לנו בטחון, ולא רק בגלל הנקודה שהצלחנו לקחת בשנייה האחרונה, אלא בגלל היכולת שהצגנו ברוב המשחק. אנחנו מגיעים למשחק אחרי שבוע של הכנות של אלירן והצוות המקצועי". 

רון אונגר עם הכדור (חגרון אונגר עם הכדור (חג'אג' רחאל)

לגבי האם יסתפק בתיקו: "אנחנו מגיעים למשחק לקחת נקודות. כל נקודה חשובה לנו להמשך העונה".

הרכב משוער: רוג'ריו דוס סנטוס: ווהיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, אונדרז' באצ'ו, אלי בלילתי: פיראס אבו עקל, יונתן טפר, גיא חדידה: פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי

