ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1716-1911הפועל ר"ג5
1717-1611הפועל כפר שלם6
169-1711מ.ס קריית ים7
1513-1210הפועל כפ"ס8
1319-1810עירוני מודיעין9
1213-1211הפועל עכו10
1225-1811מכבי יפו11
1115-1510הפועל חדרה12
1017-810הפועל רעננה13
1018-811בני יהודה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

"אחרי מודיעין זה היה הרגע הכי קשה שלי כמאמן"

דגו אחרי הבכורה בר"ג: "מבין את הביקורות, יכולתי לשבת בבית ולא יודע מה הייתי מקבל. אני נמצא בצומת חשוב בקריירה, רציתי שאנחנו ובני יהודה ננצח"

|
מסאי דגו מרוצה בסיום (רועי כפיר)
מסאי דגו מרוצה בסיום (רועי כפיר)

מסאי דגו חגג ניצחון בכורה בהפועל רמת גן, שניצחה 1:3 את הפועל כפר שלם. המאמן שפוטר מבני יהודה, שסופרת בעצמה כבר חמישה הפסדים רצופים, התייחס בסיום לתקופה האחרונה וגם למה שמצפה לו בהמשך עם האורדונים.

"הייתי עם השחקנים בסך הכל מיום שני, אבל אמרתי להם מהרגע הראשון שיש פה קבוצה מאוד איכותית, עם הרבה שחקנים מנוסים עם עבר בליגת העל. בסוף זה גם עניין של ביטחון ואני מאוד מקווה שזה ימשיך ככה ואלו לא אדים של מאמן חדש", אמר בסיום המאמן הטרי מסאי דגו, שרושם כבר שני ניצחונות בשני המפעלים.

"אני גאה בבחורים: לבוא לפה אחרי המגרש הסינתטי באשדוד ביום שלישי, לשחק מול קבוצה איכותית. אמרתי לפני המשחק שאסור לנו להירדם לרגע ושהם יענישו אותנו. עשינו משחק טוב, יכולנו להגדיל את התוצאה לפני וברגע שאתה לא מעניש אתה מקבל. ספגנו את ה-1:1, אבל לא נשברנו, השחקנים שעלו מהספסל היו ממש טובים".

מסאי: מודיעין היה הרגע הקשה שלי כמאמן

על המטרות: "המטרה הראשונה שקיבלתי היא לנצח את עירוני אשדוד בגביע ואחרי שעברתי את עירוני אשדוד זה לנצח את כפר שלם. מי כמוך מכיר את הליגה הזאת: אם אתה חלילה מפסיד שני משחקים, אתה יכול למצוא את עצמך ממש למטה ואם אתה מנצח פעמיים, אתה יכול להגיע למקומות 2-4".

"זו ליגה משוגעת ואני לא רוצה לדבר יותר מדי. מי שיהיה באזור הזה במרץ-אפריל, יוכל לדבר על עליית ליגה. אבל עכשיו צריך קודם כל לעשות רצף, לבוא נגד כפ"ס שזה משחק סופר קשה מול חבר'ה צעירים וקבוצה דינמית. הכי חשובה היא ההמשכיות".

מסאי דגו (רועי כפיר)מסאי דגו (רועי כפיר)

על השבוע שעבר עליו: "אני חייב להודות שאחרי המשחק מול מודיעין, זה היה הרגע הכי קשה שלי כמאמן כדורגל. אני 10 שנים כמאמן, הייתי ברמות גבוהות ואחרי ניצחונות באירופה. היה לי קשה לעבור את היום הזה, אבל ברגע שקיבלתי את ההצעה מהפועל ר"ג מיד נדלק לי הניצוץ. הייתי אמור להיות פה כבר לפני כמה שנים, היו כמה פגישות וזה התפספס. אני מאמין שאלוהים בסוף עושה כל דבר לטובה ואני מאוד שמח להיות במקום בו אני נמצא".

"אני מבין את הביקורות כי זה לא נראה טוב. אבל אין לנו מקצוע אחר: יכולתי לשבת עוד חודש חודשיים בבית ואני לא יודע מה הייתי מקבל ואם הייתי מקבל. ברגע שמועדון כמו הפועל ר"ג פונה אליך בליגה הלאומית, אתה לא יכול להגיד לו לא. אני לא יכול לשלוט במה שאנשים אומרים, אבל אני שמח איפה שאני נמצא".

על חשיבות התפקיד הקרוב: "חד משמעית. בסוף בכל מקום בו אני נמצא, אני אחד שעובד קשה ומתחבר לשחקנים. בסוף אני צריך להוכיח את עצמי ועכשיו אני נמצא בצומת מאוד חשוב בקריירה שלי. אני אעשה את הכל כדי להצליח במועדון הגדול הזה".

מסאי דגו (רועי כפיר)מסאי דגו (רועי כפיר)

על ההפסד של בני יהודה והפיטורים: "זו קבוצה שאני ואנשים במועדון שהיו איתי בנינו. יש לי חלק במצב של בני יהודה עכשיו, אבל זה הכדורגל ואני נמצא במקום אחר. לפני המשחק רציתי שגם הם ינצחו וגם אני. התבאסתי לשמוע שהם הפסידו, אני מאמין שהם ייצאו מזה".

"הפיטורים? קודם כל אתה מסתכל במה טעית: אם זו בחירת שחקנים או סגנון משחק. עלו לי הרבה דברים בראש, אבל למזלי מיד באה הפועל ר"ג אז ישר חשבתי מה אני הולך לעשות בהפועל ר"ג, מה אני הולך לשנות ומה אני מביא מהאני מאמין שלי. כל כולי בהפועל ר"ג ובעזרת השם נמשיך קדימה", סיכם.

