ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מתן חוזז מחוץ לסגל הפועל ירושלים למכבי חיפה

השחקן סובל מפציעה, במועדון ינסו להכשירו למשחק הבא. הראל שלום לא בסגל עקב מקרה משמעתי. ז'ארדל ואיליי מדמון חוזרים, בקבוצה נחושים: "אפשר לנצח"

|
מתן חוזז תופס את הראש (אורן בן חקון)
מתן חוזז תופס את הראש (אורן בן חקון)

מתן חוזז לא ישחק מחר (שבת, 15:00) מול מכבי חיפה, אחרי שהפגיעה ממנה הוא סובל התבררה כקרע קטן בשריר המקרבים. בהפועל ירושלים יעשו מאמצים להכשירו כבר למשחק הבא. הראל שלום לא ייכלל בשל עבירת משמעת. ז׳ארדל ואיליי מדמון עברו מבחן כשירות ויחזרו לסגל הקבוצה.

אווקה אשאטה אמר לקראת המשחק: ״אי אפשר להמשיך ולחשוב מה קרה לנו ולמה אנחנו במצב הזה, אלא להיות מגויסים ב-100% כדי להוציא נקודות. אנחנו קבוצה שצריכה להילחם ולהיות סופר אנרגטית, בטח במצבנו. חוויתי את זה כבר במשחקים מול מכבי חיפה, התמודדנו איתם בסמי עופר. המשוכה גבוהה, אבל אני רוצה שהקהל שלנו יחזור בתחושת גאווה".

בהפועל ירושלים מאמינים כי הם יכולים לנצח בסמי עופר, התחושות במועדון חיוביות לקראת המפגש מול מכבי חיפה. ״אנחנו כקבוצה מאמינים שאנחנו יכולים לנצח בכל משחק, מאמינים בעצמנו״, אומרים בירושלים.

