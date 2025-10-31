יום שישי, 31.10.2025 שעה 19:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1510-167מ.ס. טירה2
138-127הפועל ב.א.גרבייה3
122-77מכבי אתא ביאליק4
115-86מכבי נווה שאנן5
118-107הפועל כרמיאל6
1110-107עירוני נשר7
103-65צעירי אום אל פאחם8
88-106מ.כ. צעירי טירה9
713-77צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
37-37הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
156-117מכבי קרית מלאכי1
145-166מכבי קרית גת2
148-137הפועל הרצליה3
128-136מ.כ. ירושלים4
114-67הפועל אזור5
106-97מ.כ. כפ"ס6
108-86מ.ס. דימונה7
107-76מכבי עירוני אשדוד8
810-117מ.כ. ירמיהו חולון9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
610-76הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

נוג'ידאת הקשתה, אחי נצרת השיגה ניצחון

המחזור ה-7 בליגה א' צפון: עלאא סאיג והחבר'ה שלו ממשיכים לשמור על המקום הראשון. גל ברשאן ושחקניו עם ניצחון חמישי ברצף. באקה אל גרבייה הביסה

|
שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

לאחר שבועיים בלא כדורגל בליגה א' צפון, המחזור השביעי הגיע אלינו בדיוק בזמן, לאחר משחקי סיבוב ז' בגביע המדינה (עם הפתעות וסינדרלות) ולאחר הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26. במוקד, ניצחונה של מכבי אחי נצרת את מכבי נוג'ידאת בתוצאה 0:1 נשער של יאסר אבסו נאסר. וניצחונה המתוק של מ.ס. טירה את הפועל בית שאן, בדמות 2:3.

במשחקים נוספים, הפועל ע. באקה אל גרבייה רשמה 0:3 על עירוני נשר, הפועל מגדל העמק הסתפקה ב-0:1 מול צעירי טמרה ובאותה תוצאה ניצחה הפועל עירוני כרמיאל את הפועל עירוני עראבה. במוצאי השבת יושלם המחזור, כאשר נווה שאנן תארח את צעירי אום אל פאחם, הפועל טירת הכרמל תפגוש את הפועל בני מוסמוס והפועל אום אל פאחם תתמודד עם מכבי אתא ביאליק.

מכבי נוג'ידאת – מכבי אחי נצרת 1:0

יאסר אבו נאסר, בנגיעתו הראשונה בכדור, קבע ניצחון מתוק מול קבוצה עיקשת, שנמצאת לה מתחת לקו האדום. יאסר זו עונה שלישית שלו במכבי אחי נצרת, כשבעונתו הראשונה הבקיע שמונה שערים, בעונה החולפת כלל לא בלט והעונה, לאחר תשעה משחקים, התכבד בשער ראשון לעונה. אחי נצרת שומרת על המקום הראשון, בעוד נוג'ידאת נושקת להפועל אום אל פאחם בתחתית.

שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

ברוב דקות המשחק, מכבי נוג'ידאת, המקומית, היוותה יריבה לא רעה לאחי נצרת, שבאמצע השבוע רשמה ניצחון בגביע המדינה. היה ברור לנוג'ידאת כי אחי נצרת תבוא במעט עייפה ובכל זאת, עם הכלים הדלים העומדים לרשותה, לא השיגה דבר. ברגעים מספר מההתמודדות נוג'ידאת אף נראתה טוב יותר, אך לא יכולה הייתה לעמוד מול הגנת הברזל של עלאא סאיג.

מכבי ערב נוג׳ידאת (חגמכבי ערב נוג׳ידאת (חג'אג' רחאל)

עלאא סאיג ציין בפני ONE, בתום ההתמודדות, לאחר הניצחון היקר שהשאיר הקבוצה בפסגה כי מרוצה הוא מהגישה של השחקנים שלו, למרות העייפות הרבה. הוא מקווה כי הקבוצה תיראה יותר טוב בשבוע הבא, לפני היציאה אל פגרת השזרועים. זאת, על מנת לשמור על המקום הראשון והפער מהמקום השני. 

עלאא סאיג חוגג (חג'אג' רחאל)
האוהדים שהגיעו למשחק (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
החגיגות של שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מ.ס. טירה – הפועל בית שאן 2:3

הקבוצה ההתקפית של גל ברשאן עם ניצחון חמישי ברציפות, המגיעים אחרי צמד הפסדים בפתיחת העונה. הקבוצה התייצבה, התחזקה ונמצאת לה בצמרת הגבוהה. למרות פיגור 2:0, במחצית השנייה טירה עלתה אל המגרש כמו כדור שיוצא מלוע של תותח. סאלח ספיה, אחמד מצרי ואחמד רביע הפכו שערים של גבריאל ליבסון ודוד דנן. בית שאן ירדה אל מתחת לקו האדום.

מ.ס טירה (באדיבות המועדון)מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – עירוני נשר 0:3

ניצחון משכנע לחבר'ה של מוחמד עוואדי. נשר, ללא מאמן רשום על הקווים, נשארת במרכז הטבלה, הרי שהשיגה מספיק נקודות עד כה בכדי לברוח מהתחתית הבוערת. הניצחון של באקה מוביל אותה לחלוק המקום השלישי יחד עם צעירי אום אל פאחם ומכבי אתא ביאליק. סלים עמאש סיפק צמד, עבדאללה ג'בארין השלים. באקה מושלמת בביתה עם ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות.

שחקני באקה אל גרבייה (חגשחקני באקה אל גרבייה (חג'אג' רחאל)

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – מ.כ צעירי טמרה 0:1 (הבקיע למגדל העמק: שי אלגרבלי)

הפועל עירוני עראבה – הפועל עירוני כרמיאל 1:0 (הבקיע לכרמיאל: מחמוד חסאן)

מכבי נווה שאנן – צעירי אום אל פאחם (מוצ"ש, אגרטק חיפה, 19:00)

הפועל אום אל פאחם – מכבי אתא ביאליק (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:30)

הפועל טירת הכרמל – הפועל בני מוסמוס (מוצ"ש, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:00)

