הפועל רעננה ערכה טקס מרגש לזכר ליאור אסולין

מחלקת הנוער הפועל רעננה ערכה ביום שלישי האחרון טקס נכבד ומרגש לזכרו של כדורגלן העבר, ליאור אסולין ז"ל, שנרצח במסיבת הנובה, בשבת השביעי לאוקטובר 2023. את הטקס כיבדו בנוכחותם בני ובנות משפחתו של המנוח המתגוררים בעיר, הנהלת מחלקת הנוער, קבוצות המחלקה והצוותים, ראש העיר - חיים ברוידא ומחזיקת תיק הספורט בעירייה - ענבר סמובסקי. הטקס נערך זמן קצר לפני משחקה של קבוצת נערים ב' מול הפועל ירושלים, שהסתיים בניצחון הקבוצה המארחת 1:4.

במעמד הטקס הוכרז רשמית על קריאת שמה של קבוצת נערים ב' על שמו של ליאור אסולין ז"ל, בן העיר, שעל שמו נקראת עוד מהעונה שעברה קבוצת נערים ג' של מכבי הרצליה - המייצגת את מחלקת הנוער ומועדון הבוגרים הראשון בו שיחק, לפני שלבש את מדיהן של קבוצות רבות בכדורגל הישראלי ובראשן: בית"ר ירושלים, הפועל פ"ת, הפועל באר שבע ובני יהודה ת"א.

את קבוצת נערים ב' של רעננה מאמן בשלב זה אלי עטואר, המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, ששכל את בנו, רס"ל אביתר עטואר ז"ל, שנהרג בעת פעילות מבצעית בציר נצרים, ב-23 לאוגוסט 2024 - ולזכרו קיימה מחלקת הנוער של רעננה טקס זמן קצר לאחר המקרה הטרגי ומזה עונה שניה קבוצת נערים א' של המועדון קרויה על שמו.

חיים ברוידא, ראש עיריית רעננה, נושא דברים לזכרו של ליאור אסולין (מחלקת הנוער הפועל רעננה)

ענבר סמובסקי ספדה לליאור אסולין ובדבריה לשחקני קבוצת נערים ב' מסרים משמעותיים: "ליאור אסולין ז״ל היה אדם גדול ושחקן ענק. שחקן כדורגל שהתחיל ברעננה והגיע לשיאים הכי גבוהים בארץ. רוח הלחימה הספורטיבית שלו תלווה אתכם ברגעי הניצחונות וההצלחות. שאו בגאווה את השם על החולצה, במיוחד בחיבוק הקבוצתי אחרי הגול. תהיה זו הנצחה חיה ובועטת".