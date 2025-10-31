מכבי יבנה ניצחה 0:1, קובי מור גרם למהומה

לאחר שבועיים בלא כדורגל בליגה א' דרום, המחזור השביעי הגיע אלינו בדיוק בזמן, לאחר משחקי סיבוב ז' בגביע המדינה (עם הפתעות וסינדרלות) ולאחר הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26. במוקד, מ.כ כפר סבא, שהעפילה לראשונה בתולדותיה לסיבוב ח', סיימה באכזבה גדולה מול מכבי יבנה של עופר טסלפפה, כשנחלה הפסד בדמות 1:0 משער בדקה ה-92 (פנדל).

זמנית, במקום הראשון: מכבי קריית מלאכי, שרשמה 0:1 על מ.כ ירמיהו חולון. גם הפועל הרצליה ניצחה (מול בית"ר יבנה). מעבר לכך, שמשון תל אביב, אותה מאמן חי אבייב, שמצאה לעצמה חלוץ, בדמותו של אברהם רדה, אלא שרשמה הפסד 2:0 מול הפועל ניר רמת השרון, שיוצאת לה מהמקום האחרון לשם שולחת את בית"ר נורדיה ירושלים, שהפסידה 2:1 להפועל אזור.

במוצאי השבת: מכבי עירוני אשדוד נגד האקס, רז משולם והפועל מרמורק ומכבי קריית גת נגד מ.כ צעירי טירה. בשני יינעל המחזור כשמ.ס דימונה תארח את מ.כ ירושלים.

| מכבי יבנה – מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים 0:1

כדורגל כמעט ולא היה במגרש העירוני ביבנה והיינו צריכים לחכות 92 דקות משחק בכדי לקבל שער. אז נכון שקיימת ביקורת על השופט, האם היה או לא היה פנדל, אבל קובי מור קבע 0:1 בבעיטה מדויקת לפינה הימנית של בן ויצמן ורץ לחגוג אל מול הקהל של כפר סבא, זאת בתנועה מכוערת של בכיינות. נוכח זאת, החלה מהומה שנמשכה מספר דקות, עד הרגעת הרוחות.

קהל כפר סבא ואנשי המדיה שלו ציינו בפני ONE כי הייתה אלימות כנגדם, בעוד אנשי האבטחה והסדרנים מנסים למנוע התלקחות כמו במגע של אש ובנזין. הכרוז ביקש את אסף אוחנה ויוסי לגזיאל, אנשי מכבי יבנה, אל היציע, על מנת להרגיע את הרוחות. לאחר ההתמודדות, בן ויצמן, שהיה נסער מאותה התרסה מכוערת מצד יבנה, נאסף החוצה מהמגרש בידי דודי אלון.

עופר טסלפפה (רועי כפיר)

לאחר שכל הצדדים הלכו לחדרי ההלבשה, הכרוז ביקש תחילה מקהל מכבי יבנה לצאת החוצה ורק לאחר מכן מקהל כפר סבא, שחלקו חיכה לקהל המקומי וקילל אותו. לא הייתה אלימות פיזית, הרי שאנשי כפר סבא ואנשי יבנה ניסו להרגיע שם את הרוחות. משחק שהטעם הספורטיבי ממנו יצא, בדקה אחת של טיפשות.

עופר טסלפפה, לאחר תיקו והפסד, הביא ניצחון ראשון בקדנציה שלו ביבנה וחולק המקום התשיעי עם מ.כ ירמיהו חולון, שהפסידה לקריית מלאכי. עידן דוד וכפר סבא עם הפסד ליגה ראשון לעונת 2025/26, אך הדרך עוד ארוכה. הקהל של כפר סבא עודד לאורך 90 הדקות, והיה מופתי לחלוטין, עד לחגיגה הלא ברורה של קובי מור מול הקהל הירוק, מה שגרם לבלאגן אחד גדול.

אוהדי קבוצת כפר סבא 1928 (רמי ימיני)

| הפועל ניר רמת השרון – שמשון פזטל תל אביב 0:2

האקסית של חי אבייב ואברהם רדה מנצחת אותם. על אף מצבים אין סוף, מי שהביאה את הניצחון בהתמודדות זו רמת השרון, בזכות צמד שערים של טוודרוס דמלאש. ניצחון שני העונה לרמת השרון, המביא לה אויר לנשימה ומוציא אותה מהמקום האחרון, אליו מושכת את צעירי טירה, שמשון תל אביב ובית"ר נורדיה ירושלים, להן חמש נקודות כ"א. שמשון בבעיה גדולה כי המאמן, חי אבייב, קיבל החלטה להיפרד משמשון ת"א, ברמת השרון נושמים לרווחה, עד לשבוע הבא.

חי אבייב (יונתן גינזבורג)

| יתר תוצאות משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל אזור 2:1 (הבקיע לנורדיה ירושלים: לירן אלמליח; הבקיעו לאזור: אדיר רחמים ועידו בנבניסטי)

הפועל הרצליה – בית"ר יבנה 0:2 (הבקיעו להרצליה: ירין מוגרבי ויהב חיו חמו)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירמיהו חולון 0:1 (הבקיע לקריית מלאכי: רון אזכנזי)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל מרמורק (מוצ"ש, הסינתטיקו באשדוד, 20:00)

מכבי קריית גת – מ.כ. צעירי טירה (מוצ"ש, כרמי גת קריית גת, 20:30)

מ.ס. דימונה – מ.כ. ירושלים (שני, דימונה, 17:00)