יום שישי, 31.10.2025 שעה 16:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

אמבפה קיבל את נעל הזהב: יש קבוצה מדהימה

הכוכב הצרפתי זכה להוקרה, שחקני ריאל מדריד הגיעו לכבד. פלורנטינו פרס: "תמריץ נוסף עבורך להמשיך לזכות בתארים ולהמשיך להגדיל את ההיסטוריה שלנו"

|
קיליאן אמבפה ופלורנטינו פרס (ריאל דריד)
קיליאן אמבפה ופלורנטינו פרס (ריאל דריד)

קיליאן אמבפה קיבל היום (שישי) את נעל הזהב של אירופה לעונת 2024/25, לאחר שסיים את העונה עם 31 שערי ליגה, ובסך הכול 44 בכל המסגרות, והותיר מאחור את ויקטור גיוקרש ומוחמד סלאח. את הטקס החגיגי אירחה ריאל מדריד בתא הכבוד באצטדיון סנטיאגו ברנבאו, בנוכחות נשיא המועדון פלורנטינו פרס, כל שחקני הסגל וצוות האימון של צ'אבי אלונסו.

בפתיחת האירוע נשא פלורנטינו פרס דברים לכבוד הכוכב הצרפתי ואמר: "קיליאן היקר, הנעל הזו היא עדות למחויבות שלך לכדורגל. אני גאה שיש לי שחקן כמוך, שמגלם בצורה מושלמת את הערכים של המועדון שלנו. זהו פרי של העבודה הקשה, המסירות והתשוקה שלך. אתה מלך השערים של הליגה והצ'מפיונס, עם יותר משער אחד למשחק. הנעל הזו היא תמריץ נוסף עבורך להמשיך לזכות בתארים ולהמשיך להגדיל את ההיסטוריה של ריאל מדריד".

לאחר מכן עלה אמבפה עצמו לבמה לקבל את הפרס, ונראה נרגש כשהוצגו על המסך שעריו מהעונה הראשונה שלו במדריד. בדבריו הודה לאנשי המועדון ולחבריו לקבוצה: "תודה לנשיא על ההכרה הזו. תודה לכל חבריי לקבוצה שהוציאו את המיטב מקיליאן. יש לנו קבוצה מדהימה, ואנחנו יכולים לזכות בהרבה תארים יחד".

אמבפה מקבל את נעל הזהב (צילום מסך)אמבפה מקבל את נעל הזהב (צילום מסך)

האירוע הסתיים בתמונה קבוצתית של כל שחקני ריאל מדריד לצד אמבפה, שסיים בכך יום חגיגי במיוחד בקריירה שלו. עם הזכייה הזו מצטרף הכוכב הצרפתי לרשימה יוקרתית של אגדות ריאל מדריד שזכו בנעל הזהב בעבר, ובהם הוגו סאנצ'ס, רונאלדו הברזילאי וכריסטיאנו רונאלדו, כשהוא מבסס את מעמדו כאחד השמות הגדולים בדור הנוכחי של הכדורגל העולמי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */