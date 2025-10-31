אמבפה קיבל את נעל הזהב: יש קבוצה מדהימה

קיליאן אמבפה קיבל היום (שישי) את נעל הזהב של אירופה לעונת 2024/25, לאחר שסיים את העונה עם 31 שערי ליגה, ובסך הכול 44 בכל המסגרות, והותיר מאחור את ויקטור גיוקרש ומוחמד סלאח. את הטקס החגיגי אירחה ריאל מדריד בתא הכבוד באצטדיון סנטיאגו ברנבאו, בנוכחות נשיא המועדון פלורנטינו פרס, כל שחקני הסגל וצוות האימון של צ'אבי אלונסו.

בפתיחת האירוע נשא פלורנטינו פרס דברים לכבוד הכוכב הצרפתי ואמר: "קיליאן היקר, הנעל הזו היא עדות למחויבות שלך לכדורגל. אני גאה שיש לי שחקן כמוך, שמגלם בצורה מושלמת את הערכים של המועדון שלנו. זהו פרי של העבודה הקשה, המסירות והתשוקה שלך. אתה מלך השערים של הליגה והצ'מפיונס, עם יותר משער אחד למשחק. הנעל הזו היא תמריץ נוסף עבורך להמשיך לזכות בתארים ולהמשיך להגדיל את ההיסטוריה של ריאל מדריד".

לאחר מכן עלה אמבפה עצמו לבמה לקבל את הפרס, ונראה נרגש כשהוצגו על המסך שעריו מהעונה הראשונה שלו במדריד. בדבריו הודה לאנשי המועדון ולחבריו לקבוצה: "תודה לנשיא על ההכרה הזו. תודה לכל חבריי לקבוצה שהוציאו את המיטב מקיליאן. יש לנו קבוצה מדהימה, ואנחנו יכולים לזכות בהרבה תארים יחד".

אמבפה מקבל את נעל הזהב (צילום מסך)

האירוע הסתיים בתמונה קבוצתית של כל שחקני ריאל מדריד לצד אמבפה, שסיים בכך יום חגיגי במיוחד בקריירה שלו. עם הזכייה הזו מצטרף הכוכב הצרפתי לרשימה יוקרתית של אגדות ריאל מדריד שזכו בנעל הזהב בעבר, ובהם הוגו סאנצ'ס, רונאלדו הברזילאי וכריסטיאנו רונאלדו, כשהוא מבסס את מעמדו כאחד השמות הגדולים בדור הנוכחי של הכדורגל העולמי.