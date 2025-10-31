יום שישי, 31.10.2025 שעה 16:54
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
259-2710פיינורד1
2514-3010פ.ס.וו. איינדהובן2
2113-2310אלקמאר3
1914-2010אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1315-1910אוטרכט9
1316-1710גו אהד איגלס10
1318-1810הירנביין11
1315-1410פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

"גלוך דריבליסט נפלא, אך לא יצר מספיק מצבים"

ב-'ESPN' בהולנד ניתחו את תרומתו של הישראלי לאייאקס, והחמיאו: "הדריבליסט הכי טוב בקבוצה, מצדיק את רכישתו". וגם: התחומים שהישראלי צריך לשפר

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

התקשורת ההולנדית ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתאקלמות של אוסקר גלוך באייאקס, ובדוח נרחב שפורסם ב-‘ESPN’ ניתנה סקירה מקיפה של תרומתו של הקשר הישראלי לעונה הנוכחית, לצד הנקודות שבהן הוא עדיין נדרש להשתפר.

לפי הדיווח, גלוך "לא יוצר באייאקס את מספר המצבים שציפה ליצור", אך עם זאת, נכתב כי הוא "מראה יותר ויותר מדוע אלכס קרוס הביא אותו בקיץ". ב-’ESPN’ החמיאו במיוחד ליכולות האישיות של הישראלי וכתבו כי "גלוך הוא דריבליסט יוצא דופן".

עוד נכתב כי "הוא נוטה לרדת אחורה כדי לקבל את הכדור מול השער היריב, ובמיוחד במצבים שבהם הקבוצה היריבה מצופפת את ההגנה שלה, גלוך מסוגל לפתוח את המשחק בעזרת הדריבלים שלו". על פי הנתונים שפורסמו, גלוך הוא "הדריבליסט הטוב ביותר של אייאקס", כשאף שחקן בקבוצה לא פתח יותר דריבלים מוצלחים ממנו. בליגה כולה, רק חמישה שחקנים הקדימו אותו בנתון הזה, אניס האדג' מוסא, מקסאנס ריברה, איסמעיל סיבארי, סמי ואויסה ודרנסילי סאנצ'ס פרננדס.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

עם זאת, הדוח מציין גם את נקודות החולשה שלו: "תחום שחוזר על עצמו לשיפור הוא שגלוך לעיתים דוחף את הדריבלים שלו רחוק מדי, גם בעמדות חסרות סיכוי. הוא גם נוטה להחמיץ שחקנים פנויים בעמדות טובות יותר. עליו לשפר את קבלת ההחלטות, מתי להיכנס לדריבל ומתי לשחק פשוט, ובאיזו אזור במגרש לעשות זאת".

ב-ESPN הזכירו כי בתקופתו ברד בול זלצבורג, גלוך "הוכיח שהוא מסוגל לשבור משחק לא רק בדריבל אלא גם במסירות", כשבדירוגים של בישולים ויצירת מצבים בליגה האוסטרית הוא היה בין המובילים. עם זאת, "באייאקס זה עדיין לא מתחבר. בכל משחק רואים ניצוצות מהפליימייקר שהוא יכול להיות, אבל זה עדיין לא מספיק". האתר הציג גם נתון שממחיש את הפער: "ראול מורו, שספג לא מעט ביקורת, יצר פי שניים יותר מצבים מגלוך, 15 לעומת 8 בלבד".

עם זאת, הודגש כי גם אם המסירות שלו לא מובילות ישירות למצבים, יש להן ערך: "כקשר התקפי שנע בחופשיות, גלוך יודע להתמודד עם לחץ גבוה של היריבה ומשתחרר בצורה חכמה בין הקווים כדי לקדם את המשחק".

"משתחרר בצורה חכמה". אוסקר גלוך (IMAGO)"משתחרר בצורה חכמה". אוסקר גלוך (IMAGO)

תחום נוסף שהוזכר הוא תרומתו ההגנתית: "כאשר אייאקס משחקת כבלוק נמוך, גלוך נוטה לצאת קדימה מוקדם מדי. בלי תיאום נכון זה קטלני, אתה תמיד צעד אחד מאחור. בנוסף, עליו לשפר את החוזק הפיזי והיציבות שלו". יחד עם זאת, ESPN מדגיש כי הבעיה הזו אינה רק שלו: "אייאקס עצמה עדיין מחפשת את הזהות שלה, בעיקר בהגנה".

בסיום נכתב כי גלוך פתח את העונה "בצורה מהוססת, בין היתר בגלל חוסר ודאות לגבי עמדתו המועדפת, אך כעת נראה שהתבסס בעמדת מספר 10". לסיכום נאמר: "עם השערים שלו, כישורי הדריבל יוצאי הדופן והמשחק החכם בין הקווים, הערך היצירתי שלו לקבוצה ברור לחלוטין".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
