יום שישי, 31.10.2025 שעה 15:21
כדורסל ישראלי

"רוחו תאיר": נחנך האולם ע"ש ברק הלפרין ז"ל

טקס מרגש נערך במתקן בקריית אונו לזכרו של חלל צה"ל שנפל בעזה בדצמבר אשתקד, הוריו: "השמחה חזקה מהעצב". כוכבי כדורסל בעבר השתתפו במשחק ראווה

|
הוריו של ברק הלפרין ז
הוריו של ברק הלפרין ז"ל (רועי כפיר)

היום (שישי) התקיים טקס מרגש של חניכת אולם הספורט בקריית אונו על שמו של ברק הלפרן ז"ל, שנפל בקרב ב-9 בדצמבר אשתקד בעזה, יחד עם חבריו עידו ז'נו ז"ל ועומרי כהן ז"ל.

במהלך הטקס, הביעו הוריו של ברק - גלית וניר, את התחייבותם להמשיך את דרכו ולשאת את אורו בכל יום: "ברק חי את החיים הללו בקצב מקסימלי – במלוא האהבה, הסקרנות והשמחה. גם כשהכאב עצום, נמשיך לשאת את אורו של ברק איתנו בכל צעד ובכל יום ונבטיח שרוחו תמשיך להאיר לעולם. השמחה חזקה מהעצב". את הלוט מעל השלט בקיר האולם, הסירו אחיו של ברק ז''ל, סער ואופיר.

האירוע התקיים בנוכחות ראש העיר מיכל רוזנשיין, אנשי העיר וקהילת הספורט המקומית, וכלל שני משחקי כדורסל מרגשים. במשחק הראווה הראשון פגשה קבוצת "כדורסל לחיים" – חיילים פצועים בניהולו של מסירה מנצחת ואפיק ניסים, בשיתוף אימפאקט יהודי וארגון נכי צה"ל את קבוצת הנערים עירוני "ברק" על שם ברק הלפרן ז"ל.

אולם הספורט בקריית אונו ע"ש ברק הלפרן ז"ל (רועי כפיר)אולם הספורט בקריית אונו ע"ש ברק הלפרן ז"ל (רועי כפיר)

במשחק השני חברים ובני משפחה של ברק התמודדו מול כוכבי עבר בכדורסל, בהם גל מקל, יניב גרין, נדב הנפלד, מוטי דניאל, גיא גודס, דורון ג'מצי, אפיק ניסים, ליאור אליהו ורביב לימונד.

ראש העיר קריית אונו מיכל רוזנשיין: "היום אנחנו לא רק קוראים על שם ברק מרכז ספורט,  אנחנו גם מנציחים רוח. רוחו של ברק, הערכים שהאמין בהם, הדרך שבה בחר לחיות, כל אלה עוד שרויים כאן בין כתלי אולם הספורט. אולם שמסמל אנרגיה, שיתוף פעולה ואחווה. כל מה שברק גילם באישיותו".

חבריו של ברק הלפרין ז"ל (רועי כפיר)חבריו של ברק הלפרין ז"ל (רועי כפיר)
גל מקל במשחק ראווה לזכרו של ברק הלפרן (רועי כפיר)גל מקל במשחק ראווה לזכרו של ברק הלפרן (רועי כפיר)
כוכבי העבר במשחק הראווה לזכרו של ברק הלפרין (רועי כפיר)כוכבי העבר במשחק הראווה לזכרו של ברק הלפרין (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */