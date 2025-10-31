"רוחו תאיר": נחנך האולם ע"ש ברק הלפרין ז"ל

היום (שישי) התקיים טקס מרגש של חניכת אולם הספורט בקריית אונו על שמו של ברק הלפרן ז"ל, שנפל בקרב ב-9 בדצמבר אשתקד בעזה, יחד עם חבריו עידו ז'נו ז"ל ועומרי כהן ז"ל.

במהלך הטקס, הביעו הוריו של ברק - גלית וניר, את התחייבותם להמשיך את דרכו ולשאת את אורו בכל יום: "ברק חי את החיים הללו בקצב מקסימלי – במלוא האהבה, הסקרנות והשמחה. גם כשהכאב עצום, נמשיך לשאת את אורו של ברק איתנו בכל צעד ובכל יום ונבטיח שרוחו תמשיך להאיר לעולם. השמחה חזקה מהעצב". את הלוט מעל השלט בקיר האולם, הסירו אחיו של ברק ז''ל, סער ואופיר.

האירוע התקיים בנוכחות ראש העיר מיכל רוזנשיין, אנשי העיר וקהילת הספורט המקומית, וכלל שני משחקי כדורסל מרגשים. במשחק הראווה הראשון פגשה קבוצת "כדורסל לחיים" – חיילים פצועים בניהולו של מסירה מנצחת ואפיק ניסים, בשיתוף אימפאקט יהודי וארגון נכי צה"ל את קבוצת הנערים עירוני "ברק" על שם ברק הלפרן ז"ל.

אולם הספורט בקריית אונו ע"ש ברק הלפרן ז"ל (רועי כפיר)

במשחק השני חברים ובני משפחה של ברק התמודדו מול כוכבי עבר בכדורסל, בהם גל מקל, יניב גרין, נדב הנפלד, מוטי דניאל, גיא גודס, דורון ג'מצי, אפיק ניסים, ליאור אליהו ורביב לימונד.

ראש העיר קריית אונו מיכל רוזנשיין: "היום אנחנו לא רק קוראים על שם ברק מרכז ספורט, אנחנו גם מנציחים רוח. רוחו של ברק, הערכים שהאמין בהם, הדרך שבה בחר לחיות, כל אלה עוד שרויים כאן בין כתלי אולם הספורט. אולם שמסמל אנרגיה, שיתוף פעולה ואחווה. כל מה שברק גילם באישיותו".

חבריו של ברק הלפרין ז"ל (רועי כפיר)

גל מקל במשחק ראווה לזכרו של ברק הלפרן (רועי כפיר)