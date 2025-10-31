השינוי שמתוכנן בחיפה ואיך תיראה מכבי ת"א?

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור התשיעי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, המפגש החם בטדי בין בית"ר ירושלים להפועל באר שבע, ברק בכר חוזר לסמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמן מכבי חיפה ומכבי תל אביב מתארחת אצל בני ריינה.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת בני ריינה

מכבי חיפה - הפועל ירושלים (שבת, 15:00)

הרכב משוער מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, קני סייף, פיטר אגבה, עלי מוחמד (איתן אזולאי), קנג'י גורה (דולב חזיזה), סוף פודגוראנו, טרבינטה סיטוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ’.

ייעדרו: פדראו, ליאור קאסה ופייר קורנו, פצועים.

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, נועם מלמוד, יונתן ליש, אופק נדיר, אקווה אשטה, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, מתן חוזז, גיא בדש ואנדרו אידוקו.

ייעדרו: איינאו פרדה, תמיר חיימוביץ’.

בספק: ז'ארדל, איליי מדמון.

יובאנוביץ' (שחר גרוס)

הפועל תל אביב - עירוני טבריה (שבת, 17:30)

הרכב משוער הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, שיקו, יזן נאסר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו ושאנדה סילבה.

ייעדרו: מור בוסקילה, אנאס מחאמיד, עמית למקין.

הרכב משוער עירוני טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, אונדרז' באצ'ו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, יונתן טפר, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ירין סוויסה חוזר מריצוי עונש הרחקה. גם עידן ברנס ואיתן וולבלום חוזרים מפציעות. מחמד אוסמן ספג צהוב חמישי נגד מכבי חיפה ולא ישחק.

תתאושש מגביע הטוטו? הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל פתח תקווה - בני סכנין (שבת, 18:30)

הרכב משוער הפועל פ"ת: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי, צ'אפיוקה סונגה, יונתן כהן (קליי) ושביט מזל.

ייעדרו: דרור ניר וג'וסלין טאבי (פציעה).

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו אנים, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

מוחמד אבו ניל (עמרי שטיין)

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה (שבת, 18:30)

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, טום בן זקן, ניר ביטון (מאור ישירלמק), איברהים דיאקטה, מוחמד עאמר, שליו הרוש, רועי גורדנה, איליי טמם (כארים קימבידי), נועם מוצ'ה, יוג’ין אנסה ופלורן באטום.

ייעדרו: אדיר לוי, ישראל קול, טימותי אוואני.

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, לירן סרדל, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, אניס פורת, ג’בון איסט ואיתי בוגנים.

אופק ביטון (שחר גרוס)

מכבי בני ריינה - מכבי תל אביב (שבת, 19:30)

הרכב משוער מכבי בני ריינה: יפורסם בהמשך.

מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר), דור פרץ, אושר דוידה, סייד אבו פרחי ואלעד מדמון.

ייעדרו: כריסטיאן בליץ' ומוחמד עלי קמארה.

מושעה עקב התקרית עם רז שלמה. מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)

עירוני קריית שמונה - מכבי נתניה (ראשון, 20:15)

הרכב משוער מכבי נתניה: עומר ניראון, הרי טבארש, דניס קוליקוב, כארם ג'אבר, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

בספק: מקסים פלקושצ'נקו.

ייעדרו: מוחמד ג'טיי וסאבא חוודג'יאני.

הרכב משוער קריית שמונה: יפורסם בהמשך.

מתיאוס דאבו (רועי כפיר)

בית"ר ירושלים - הפועל באר שבע (שני, 20:30)

הרכב משוער בית”ר ירושלים: יפורסם בהמשך.

הרכב משוער הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי (רועי לוי), ג'יבריל דיופ (מתן בלטקסה), אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד (אמיר גאנח), דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב.