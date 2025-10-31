ההתלבטויות של עומר פרץ לקראת בני סכנין

עם רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון, אבל עם יכולת מעודדת, הפועל פ"ת מבינה שהיא חייבת לחזור לנצח. מחר (שבת, 18:30), הקבוצה של עומר פרץ תארח את בני סכנין, במטרה לצבור שלוש נקודות לראשונה מאז משחק החוץ מול מכבי בני ריינה.

מי שצפויים להיעדר מהסגל הם המגן השמאלי, דרור ניר, שעדיין לא החלים מהפציעה, וכמו כן ג'וסלין טאבי, שצפוי לחזור לכשירות בעוד כשבועיים. יונתן כהן, שהשתלב מצוין כמחליף מול אשדוד, נמצא בתמונת ההרכב, אך הנטייה היא לא לפתוח איתו מכיוון שלא נמצא בשיא כושרו פיזית וגם בשל העובדה שהוא יכול להוות ג'וקר מהספסל ולהשפיע.

המאמן, עומר פרץ, נמצא עם מספר התלבטויות לקראת המשחק: החלק האחורי סגור כמעט לחלוטין, אך עדיין לא הוחלט אם עידן כהן, שפתח במשחק הקודם, או נועם כהן, יפתחו בעמדת המגן הימני. בקישור, מקומו של תומר אלטמן בטוח, אך נדב נידם, בוני אמיין, רועי דוד וג'יימס אדניי מתחרים על שתי מקומות. ההערכה היא שנידם ואדניי יהיו אלה שיפתחו בסופו של דבר.

יונתן כהן בפעולה (ראובן שוורץ)

צ'איפוקה סונגה יצוות בחלק הקדמי לצידו של שביט מזל, כאשר הצלע השלישית צפויה להיות קליי או כהן, כשהנטייה היא לראשון. בקבוצה הסבירו את העובדה שמארק קוסטה עדיין לא משתלב בכך ששביט מזל מראה יכולת מצוינת, מה שגורם לו להפוך למעין באנקר בהרכב.

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם (בוני אמיין), ג'יימס אדניי (רועי דוד), צ'אפיוקה סונגה, קליי (יונתן כהן) ושביט מזל.