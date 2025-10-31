יום שישי, 31.10.2025 שעה 15:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

ההתלבטויות של עומר פרץ לקראת בני סכנין

הנטייה של מאמן פ"ת היא להתחיל עם יונתן כהן על הספסל, כאשר נידם, אמיין, דוד ואדניי נאבקים על 2 מקומות בקישור. וגם: מדוע קוסטה עדיין לא משתלב?

|
עומר פרץ (שחר גרוס)
עומר פרץ (שחר גרוס)

עם רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון, אבל עם יכולת מעודדת, הפועל פ"ת מבינה שהיא חייבת לחזור לנצח. מחר (שבת, 18:30), הקבוצה של עומר פרץ תארח את בני סכנין, במטרה לצבור שלוש נקודות לראשונה מאז משחק החוץ מול מכבי בני ריינה.

מי שצפויים להיעדר מהסגל הם המגן השמאלי, דרור ניר, שעדיין לא החלים מהפציעה, וכמו כן ג'וסלין טאבי, שצפוי לחזור לכשירות בעוד כשבועיים. יונתן כהן, שהשתלב מצוין כמחליף מול אשדוד, נמצא בתמונת ההרכב, אך הנטייה היא לא לפתוח איתו מכיוון שלא נמצא בשיא כושרו פיזית וגם בשל העובדה שהוא יכול להוות ג'וקר מהספסל ולהשפיע.

המאמן, עומר פרץ, נמצא עם מספר התלבטויות לקראת המשחק: החלק האחורי סגור כמעט לחלוטין, אך עדיין לא הוחלט אם עידן כהן, שפתח במשחק הקודם, או נועם כהן, יפתחו בעמדת המגן הימני. בקישור, מקומו של תומר אלטמן בטוח, אך נדב נידם, בוני אמיין, רועי דוד וג'יימס אדניי מתחרים על שתי מקומות. ההערכה היא שנידם ואדניי יהיו אלה שיפתחו בסופו של דבר.

יונתן כהן בפעולה (ראובן שוורץ)יונתן כהן בפעולה (ראובן שוורץ)

צ'איפוקה סונגה יצוות בחלק הקדמי לצידו של שביט מזל, כאשר הצלע השלישית צפויה להיות קליי או כהן, כשהנטייה היא לראשון. בקבוצה הסבירו את העובדה שמארק קוסטה עדיין לא משתלב בכך ששביט מזל מראה יכולת מצוינת, מה שגורם לו להפוך למעין באנקר בהרכב.

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם (בוני אמיין), ג'יימס אדניי (רועי דוד), צ'אפיוקה סונגה, קליי (יונתן כהן) ושביט מזל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */