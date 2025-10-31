לקראת הפועל ירושלים: מלמד בסגל מכבי חיפה

גיא מלמד חוזר לסגל מכבי חיפה. החלוץ שישב תקופה ארוכה ביציע ולא נכלל בסגל הקבוצה, יהיה מחר (שבת, 15:00) בספסל המחליפים של הירוקים במשחקם מול הפועל ירושלים.

ההחלטה לאפשר למלמד לחזור לרשותו של ברק בכר, נובעת בין היתר מהעובדה שבחלק הקדמי של מאמן הירוקים לקראת המפגש מול הקבוצה מהבירה, תורגלו שני החלוצים טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ'.

מלמד, שבתחילת העונה הובהר לו שאינו נמצא בתוכניות המקצועיות והוא יכול לחפש קבוצה, העדיף להישאר במכבי חיפה ולנסות לפלס לעצמו דרך חזרה לסגל כדי לשחק.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

גיא מלמד הגיע למכבי חיפה בעונה הקודמת במהלך חודש ינואר, כאשר ברק בכר ומי ששימש כמנהל מקצועי בעבר גל אלברמן נפגשו עם החלוץ והבטיחו לו דקות משחק, דבר שבפועל לא קרה כפי שגיא מלמד ציפה.

שכרו של השחקן עומד על מאה אלף שקלים בחודש, דבר שבמכבי חיפה בתחילת העונה היו שמחים אם היו חוסכים, אבל מלמד החליט כאמור להישאר והיום הוא רואה את עצמו מוזמן לסגל הקבוצה.

מלמד בעונה הקודמת סיים כמלך שערים וזו הייתה אחת הסיבות שבמכבי חיפה מאוד רצו את החלוץ. עכשיו כשסטיוארט ויובאנוביץ' ישחקו ביחד, לברק בכר תהיה הזדמנות לשלוף את מלמד מהספסל ולאפשר לו דקות משחק.