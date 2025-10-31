יום שישי, 31.10.2025 שעה 15:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

האדיה: יש שיפור בקבוצה, יכולים לקחת נקודות

מאמן בני ריינה לקראת מכבי ת"א מחר ב-19:30: "חסר לנו טיפת מזל ושדברים יתחברו כדי להתחיל לצבור נקודות". גד עמוס: "מאמין שנתחיל לקחת נקודות"

|
אדהם האדיה (ראובן שוורץ)
אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

בני ריינה נועלת את טבלת ליגת העל עם נקודה אחת בלבד אחרי שמונה משחקים. מחר (שבת, 19:30) היא תארח באצטדיון גרין את האלופה, מכבי תל אביב, למשחק קשה ביותר, ותקווה להפתיע.

מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, אמר לקראת ההתמודדות: “מצפה לנו משחק מאוד קשה נגד מכבי תל אביב, אבל זו ההגרלה שקיבלנו ואנחנו מוכנים לזה. ראינו שהקבוצה במגמת שיפור, זה חשוב מאוד ללכד את הקבוצה, להביא אותה מוכנה, לשפר את הדברים שאנחנו צריכים לשפר מהמשחק מול הפועל באר שבע, שזה פחות או יותר דומה, כי נשחק גם הפעם מול קבוצה ברמה של באר שבע. אנחנו משחקים בבית ומאמינים שכן יכולים לעשות את הנקודות כבר בשבת. השחקנים מאוד מוכנים, התאמנו חזק השבוע, טוב, כמו שצריך. 

האדיה וגד עמוס לקראת מכבי תל אביב מחר

“מה שחסר לנו זה טיפת מזל, קצת שיתחבר לנו. יש דברים בכדורגל שהם מעבר למשחק עצמו, צריך שדברים יתחברו. ראינו נגד באר שבע ש-50:50 היה פנדל לא פנדל, גול שנפסל, זה דברים שיכולים לעזור לנו בתקופה הזו, ושנגיע מוכנים ומרוכזים במצבים שאנחנו מגיעים אליהם כדי לעשות את העבודה ב-100 אחוז. בסך הכל, ההכנה היא טובה ואני מקווה שבבית נשיג נקודות כבר בשבת בעזרת השם”.

שוער הקבוצה, גד עמוס, הוסיף: “יש לנו משחק קשה מאוד נגד קבוצה מצוינת, אצלנו בבית, עם הקהל שלנו, אנחנו צריכים את הדחיפה שלהם. רואים את השיפור בקבוצה, הצוות המקצועי מכין אותנו בצורה טובה למשחק. רק חסר לנו לקחת נקודות ואני מאמין שאנחנו נתחיל לעשות את זה”.

גד עמוס (חגגד עמוס (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */