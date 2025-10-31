פלקושצ'נקו עדיין לא התאמן וצפוי להיעדר מול ק"ש

לאחר שני ניצחונות רצופים, מכבי נתניה תתארח ביום ראשון אצל עירוני קריית שמונה ותנסה לצאת עם שלוש הנקודות שבוע נוסף במטרה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון. אלא שהבוקר, הקשר מקסים פלקושצ'נקו, שסובל מרגל עץ, שוב לא הצליח להתאמן ואם לא תחול הפתעה של הרגע האחרון, הוא לא ייכלל בסגל. בכל אופן, גם אם יוכל לשחק, הוא צפוי להשתלב מהספסל ולא לפתוח בהרכב.

"אנחנו צריכים לבוא עם ביטחון, אבל עם המון כבוד לקריית שמונה שהיא קבוצה חזקה. למרות שהם הפסידו למכבי ת"א, ראיתי שהם קבוצה מאוד חזקה שגם ניצחה את הפועל ב"ש. נצטרך להיות במיטבנו ולהביא את שני הניצחונות האחרונים שלנו לכדי ביטחון ולהמשיך במומנטום", אמר המאמן יוסי אבוקסיס לקראת המשחק.

"כמובן שביום שבת הרגשתי את הקהל בצורה אדירה. הוא דחף אותנו, עזר לנו לנצח ואנחנו צריכים אותו איתנו כל הזמן, גם ברגעים פחות טובים. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לשפר הרבה דברים מהמשחק האחרון, בעיקר במחצית הראשונה שלא הייתה טובה. אנחנו צריכים להמשיך לקחת נקודות כי התחלנו את העונה בפיגור", הוסיף.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

"אני באמת שמח שאני מצליח להביא את היכולת שלי, להיראות טוב ולעזור לקבוצה לנצח. אנחנו צריכים לשחק יותר טוב מבמשחק הקודם, אבל תמיד כיף לתקן אחרי ניצחון. האווירה בחדר ההלבשה תמיד טובה כי יש פה חדר הלבשה מצויין, אבל היא תמיד משתפרת כשאתה מנצח כי כולם באים מחויכים", אמר הקשר מאור לוי.