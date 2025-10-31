יום שישי, 31.10.2025 שעה 15:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

פלקושצ'נקו עדיין לא התאמן וצפוי להיעדר מול ק"ש

הקשר עדיין סובל מרגל עץ. אבוקסיס: "צריכים לבוא עם ביטחון אבל עם המון כבוד לק"ש שהיא קבוצה חזקה". לוי: "צריכים לשחק יותר טוב מבמשחק הקודם"

|
מקסים פלקושצ'נקו (חגי מיכאלי)
מקסים פלקושצ'נקו (חגי מיכאלי)

לאחר שני ניצחונות רצופים, מכבי נתניה תתארח ביום ראשון אצל עירוני קריית שמונה ותנסה לצאת עם שלוש הנקודות שבוע נוסף במטרה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון. אלא שהבוקר, הקשר מקסים פלקושצ'נקו, שסובל מרגל עץ, שוב לא הצליח להתאמן ואם לא תחול הפתעה של הרגע האחרון, הוא לא ייכלל בסגל. בכל אופן, גם אם יוכל לשחק, הוא צפוי להשתלב מהספסל ולא לפתוח בהרכב. 

"אנחנו צריכים לבוא עם ביטחון, אבל עם המון כבוד לקריית שמונה שהיא קבוצה חזקה. למרות שהם הפסידו למכבי ת"א, ראיתי שהם קבוצה מאוד חזקה שגם ניצחה את הפועל ב"ש. נצטרך להיות במיטבנו ולהביא את שני הניצחונות האחרונים שלנו לכדי ביטחון ולהמשיך במומנטום", אמר המאמן יוסי אבוקסיס לקראת המשחק.

"כמובן שביום שבת הרגשתי את הקהל בצורה אדירה. הוא דחף אותנו, עזר לנו לנצח ואנחנו צריכים אותו איתנו כל הזמן, גם ברגעים פחות טובים. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לשפר הרבה דברים מהמשחק האחרון, בעיקר במחצית הראשונה שלא הייתה טובה. אנחנו צריכים להמשיך לקחת נקודות כי התחלנו את העונה בפיגור", הוסיף.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

"אני באמת שמח שאני מצליח להביא את היכולת שלי, להיראות טוב ולעזור לקבוצה לנצח. אנחנו צריכים לשחק יותר טוב מבמשחק הקודם, אבל תמיד כיף לתקן אחרי ניצחון. האווירה בחדר ההלבשה תמיד טובה כי יש פה חדר הלבשה מצויין, אבל היא תמיד משתפרת כשאתה מנצח כי כולם באים מחויכים", אמר הקשר מאור לוי.

מאור לוי (חגי מיכאלי)מאור לוי (חגי מיכאלי)
