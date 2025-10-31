באשדוד רוצים לחזור לנצח, התלבטות לסילבס בהגנה

מ.ס. אשדוד תארח מחר (שבת, 18:30) באצטדיון הי"א את הפועל חיפה במסגרת המחזור התשיעי של ליגת העל. אחרי התיקו מול הפועל פתח תקווה במחזור הקודם, הקבוצה של חיים סילבס תנסה להשיג שלוש נקודות יקרות, שיקפיצו אותה מעל יריבתה מהכרמל בטבלה וימשיכו את המומנטום הטוב שיש בעיר הנמל.

למרות כמה חיסורים, חיים סילבס מקרין אופטימיות. המאמן אמר לקראת המשחק: "אנחנו מסתכלים על זה כמשימה. לכל משחק יש את ההתפתחויות שלו, אנחנו בבית שלנו, תמיד נרצה לנצח כדי להידבק חזק למעלה בטבלה. אנחנו מבינים את הטבלה ומה ניצחון ייתן לנו, רוצים לעשות תוצאה טובה, לשחק טוב ולהידבק חזק למעלה".

מבחינת הסגל, באשדוד ממשיכים להתמודד עם בעיות בחלק האחורי. הבלם טימותי אוואני, שנפצע מול הפועל פתח תקווה, צפוי להיעדר כשבועיים, אך מנגד עשויים לחזור לסגל שני שחקני הגנה חשובים: ניר ביטון, שלא שותף בשני המשחקים האחרונים, ומאור ישילירמק, שעבר לאחרונה ניתוח להסרת התוספתן.