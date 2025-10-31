בהפועל ת"א יודעים: התרופה הכי טובה זה 3 נק'

אחרי ההפסד בגמר גביע הטוטו לבית"ר ירושלים שחיבר 3 הפסדים רצופים בכל המסגרות, הפועל תל אביב תנסה להתאושש מחר (שבת) כשתארח את עירוני טבריה במסגרת המחזור התשיעי בליגה.

"התרופה הכי טובה למצב שלנו זה 3 נקודות מחר", אמרו בחודורוב, "כל השאר פחות מעניין. ברור שאנחנו רוצים לעשות משחק גדול כדי שהקהל ייהנה, אבל קודם כל הנקודות כדי להחזיר קצת את הביטחון. יש פה קבוצה צעירה ואטרקטיבית שלא איבדה לרגע את הדרך".

מאמן הקבוצה אליניב ברדה ניסה מאז ההפסד לבית"ר ירושלים להרים את השחקנים באסיפות ולשכוח את ההפסד כדי לחזור למסלול הניצחונות בליגה. ברדה יצטרך להסתדר ללא מור בוסקילה, עמית למקין ואנאס מחאמיד.

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

ברדה תרגל היום כמעט אותו הרכב שפתח נגד בית"ר, פרט לחזרה של הקפטן פרנן מאיימבו והורדה של רועי אלקוקין לספסל. השינוי העיקרי של ברדה יגיע לפי התרגול בחוד ההתקפה, כשדניאל דאפה ירד לספסל ושאנדה סילבה שהגיע על תקן הקיצוני שמאלי, תורגל בחוד.