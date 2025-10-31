"לא היה קשר עם אראל, לא מתחרט שחתמתי פה"

הקולומביאני לארי אנגולו הגיע להפועל חיפה עם ציפיות גדולות, אך התקופה שלו במועדון הסתיימה מוקדם מהצפוי כשעל הכוונה לשחררו פורסם לראשונה ב-ONE. הקשר, שהוסב במהלך העונה לעמדת הבלם, תפקיד שאינו טבעי עבורו, התקשה להשתלב ולא הצליח לעמוד בציפיות של הצוות המקצועי. בראיון ל-ONE הוא מדבר בכנות על הרגע שבו נודע לו על שחרורו, על האתגר האישי שהביא אותו לישראל למרות המלחמה, ועל התחושות כלפי המועדון והכדורגל הישראלי לאחר העזיבה

הגעת הבוקר למתחם האימונים בקריית חיים. שם הודיעו לך שזה הסוף. איך קיבלת את זה ומה היו הנימוקים של גל אראל?

”כבר יום לפני כן דיברתי עם הסוכן שהביא אותי, כבר הייתה לנו את ההתרה מוכנה, אבל בלי חתימה. הגעתי לאימון כי כל עוד לא חתמתי, אני עדיין חלק מהמועדון, ורציתי לא להסתבך בשום בעיה בסוף. עם גל לא היה לי שום סוג של קשר”.

הגעת לארץ בזמן שהרבה זרים לא הסכימו לבוא בגלל מלחמה. אתה מרגיש שהיו כפויי טובה כלפיך?

”החלטתי לבוא לכאן בגלל אתגר אישי, בלי קשר לנסיבות שהמדינה עברה, ואני לא מתחרט על כך. באמת, הם לא היו כפויי טובה, זה פשוט כדורגל, וזה הכול”.

גל אראל (עמרי שטיין)

יואב כץ אמר שהם נכשלו עם שני זרים, אחד מהם הוא אתה. מה הסיבה שלא הצלחת?

”אני מעדיף לא לענות על השאלה הזו מתוך כבוד”.

הציבו אותך בהתחלה כקשר ואחר כך כבלם, שזה לא התפקיד שלך. אולי מכאן הטעות שהשפיעה עליך בתפקיד שלך?

”ייתכן שכן, אבל בעצם אני חושב שזה היה יותר בגלל דברים פנימיים בקבוצה מאשר בגלל הסיבה הזו”.

לארי אנגולו (שחר גרוס)

איזו קבוצה יש להפועל חיפה ואיך התנאים שקיבלת שם? דירה וכדומה?

”יש להם קבוצה טובה מאוד, ואני מקווה שימשיכו להצליח כי הרבה מהם באמת ראויים לזה. התנאים היו טובים, למרות שהיו כמה ליקויים בדברים בסיסיים”.

מה דעתך על הרמה של הכדורגל הישראלי, מה אהבת, מה פחות?

”לדעתי הרמה כאן טובה מאוד, השחקנים טכניים ואינטנסיביים. בעיניי רק חסר קצת שיפור, יותר הפסקות בקצב המשחק, כי לפעמים המשחקים נהיים עניין של מי רץ יותר או מי בועט יותר חזק, ולדעתי זה לא הכדורגל האמיתי. אבל בסך הכול, הרמה טובה”.