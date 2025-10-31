מכה לבני יהודה: פיירו ייעדר לשלושה חודשים

מכה לבני יהודה: רגע לפני הבכורה על הקווים היום (שישי, 15:00) של המאמן אלי לוי מול הפועל עפולה, בקבוצה התבשרו כי החלוץ פרנץ פיירו ייעדר מהמגרשים בשלושת החודשים הקרובים ולמעשה ללוי חלוץ אחד בסגל כרגע, מור פדידה.

פיירו, נפצע באימון של יום שני וסובל מקרע ברצועה הצולבת האחורית, כאשר הוא יחל בשיקום מיידי ועתיד לחזור לקראת חודש פברואר.

בנושא אחר, הפועל חדרה מינתה היום למאמן קבוע את רותם בר יוסף, שהחל את העונה כעוזר מאמן במועדון ועמד על הקווים מאז פיטוריו של אסי אלימלך. המנהל המקצועי ניר קלינגר, שלמעשה הוא זה שמנהל את העניינים ביומיום אך לא רוצה לעמוד על הקווים, החליט ביחד עם חברי ההנהלה, למנות את בר יוסף.

רותם בר יוסף (הפועל חדרה)

קלינגר, יחד עם חברי הוועד המנהל יקיר שוורץ ושניר לוי, ערכו היום אסיפה עם השחקנים במהלכה הציגו רשמית את המאמן. בר יוסף שימש בעבר כעוזר מאמן בהפועל פ"ת בליגת העל ובלאומית, וגם בהפועל רמת גן.