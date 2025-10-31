בזכות תרומה: נבחרת החירשים תמריא לאולימפיאדה

נבחרת החירשים בכדורסל של ישראל, קבוצה של ספורטאים חירשים וכבדי שמיעה המייצגת את המדינה בגאווה כבר למעלה מעשור, כמעט ונאלצה לוותר השנה על השתתפות באירוע הספורטיבי החשוב ביותר עבורם - אולימפיאדת החירשים בטוקיו. במשך חודשים ארוכים עמדו השחקנים בפני קיר תקציבי: ללא מימון, ציוד או כרטיסי טיסה.

הרגע ששינה את הכל הגיע כשאליטה אופק, משפיענית אוכל ובעלת העסק המצליח "אליטה אופק" ובת לשני הורים חירשים, החליטה שלא להישאר אדישה. אופק, שגדלה בבית שבו שפת הסימנים היא שפת האם, רתמה את חברת הנדל”ן "אופק החזקות" שבבעלות בעלה דניאל אופק וחמה קובי אופק, ויחד תרמו את הסכום שאִיפשר לנבחרת לממן את הנסיעה, הציוד וההכנות לטורניר.

האולימפיאדה הקרובה, שתיערך בטוקיו בין ה-15 ל-26 בנובמבר, תחגוג מאה שנה לאירוע ההיסטורי הראשון שנערך בפאריס ב-1924, והיא נחשבת לאירוע הרב ענפי השני בוותיקותו בעולם, אחרי האולימפיאדה הכללית. המשחקים מותאמים במלואם לקהילת החירשים: השופטים משתמשים באורות ובדגלים במקום שריקות, השחקנים מתקשרים בשפת הסימנים, והשימוש במכשירי שמיעה אסור כדי לשמור על שוויון תחרותי.

היום (שישי) נערכה ההכנה הרשמית האחרונה של הנבחרת לפני ההמראה לטוקיו. היום נפתח בהתכנסות חגיגית במגרש האימונים, עם דברי ברכה מראש המשלחת עידו וקפטן הנבחרת מאור בן זאב, שהציג בשם השחקנים אות הוקרה מיוחד למשפחת אופק על תמיכתם. לאחר מכן נשאה דברים אליטה אופק עצמה. הנבחרת תצא למחנה אימונים סגור במכון וינגייט ולאחר מכן תמריא לטוקיו - כשהחלום הפך שוב למציאות. זהו סיפור על משפחה, על קהילה, ועל מעשה טוב אחד שהצליח להזיז הרים. בזכות תרומה אחת – ישראל תישמע, גם בשקט.

