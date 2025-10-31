יום שישי, 31.10.2025 שעה 11:38
כדורגל עולמי

"ויניסיוס לא ייענש, אין כאן שום עניין של נקמה"

צ'אבי אלונסו הודה לפני המשחק של ריאל מדריד מול ולנסיה שהעניין עם הברזילאי פתור ("דיבר בכנות"), והבהיר: "צריך לשכוח מהקלאסיקו". וגם: אנדריק

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד כבר מאחורי הקלאסיקו בו ניצחה את ברצלונה, אך התקשורת בספרד עדיין לא מרפה מהסערה עם ויניסיוס. מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, דיבר היום (שישי) במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול ולנסיה מחר (22:00, שידור חי בערוץ ONE) ונשאל בין היתר גם על הסיפור עם הברזילאי כמובן.

“ויניסיוס התנצל בפניי? הייתה לנו פגישה ביום רביעי, הוא דיבר בכנות ומבחינתי העניין פתור”, אמר אלונסו והשיב גם על העובדה ששחקן הכנף לא ציין אותו בהודעת הסליחה שלו ברשתות: “זו הייתה הצהרה חשובה מאוד, הוא כתב מהלב וזה עבורי היה הדבר הכי טוב”.

כשנשאל אם ויניסיוס יקבל עונש, אלונסו העביר תשובה חד משמעית וגם התעצבן על העיתונאים: “הוא לא ייענש, אין כאן שום עניין של נקמה. אני חושב שכבר נתתי מספיק הסברים, זה נסגר סופית כמו שאמרתי ביום רביעי. מה שמדאיג אותי זה המשחק מול ולנסיה, בבקשה תבינו אותי”.

ויניסיוס (רדאד גויניסיוס (רדאד ג'בארה)

עוד מהאיש על הקווים של הבלאנקוס: “בחדר ההלבשה הדבר הכי חשוב הוא להיות אותנטי, לא לנסות להעמיד פנים. תמיד לחשוב על מה שטוב לצוות. תמיד לשמור על מערכות יחסים טובות, המבוססות על כבוד, אבל להבין שלא כולם אותו הדבר. צריך להיות בעל אינטליגנציה רגשית”.

על הקלאסיקו: “זה היה ניצחון חשוב לביטחון, אבל אנחנו צריכים כבר לשכוח מהניצחון הזה”. על המצב המורכב של אנדריק אמר אלונסו: “הייתי רוצה שיהיו לו יותר דקות משחק. רק אם הנסיבות היו נכונות, הוא מתאמן טוב, אבל הנסיבות האלה צריכות להיות נכונות”.

