כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
86%613-6517הפועל ת"א1
75%653-7028הכוכב האדום2
75%609-6988ז'לגיריס3
71%609-6297פנאתינייקוס4
62%726-7398ולנסיה5
57%591-6217אולימפיאקוס6
57%582-6017מונאקו7
57%615-6157ברצלונה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
43%590-5757אנדולו אפס13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
38%640-6498אולימפיה מילאנו15
38%660-6318פנרבחצ'ה16
38%669-6558דובאי17
25%695-6288ליון וילרבאן18
25%752-7098מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

רבע 2, 07:21: אולימפיאקוס - הפועל ת"א 25:20

יורוליג, מחזור 8: קצב נהדר ומשחק צמוד ושקול. הפתיחה הייתה של היוונים שהצליחו לעלות ליתרון קל, אך החבורה של איטודיס הצליחה להפוך ומובילה

|
וסיליה מיציץ' מתכונן לזריקה (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' מתכונן לזריקה (ראובן שוורץ)

משחקי השבוע הכפול ביורוליג ממשיכים גם הערב (שישי), כאשר הפועל תל אביב מתארחת בשעה זו אצל אולימפיאקוס היוונית במסגרת המחזור ה-8 ביורוליג, כשהיא יודעת שניצחון ימקם אותה בפסגה מעל כולן.

סוללת הכוכבים של דימיטריס איטודיס נמצאת בכושר שיא, היא נבנתה בשביל זה, השחקנים שעופר ינאי הביא, הגיעו בשביל זה, ועד כה זה מוכיח את עצמו – האדומים עם שישה ניצחונות והפסד אחד בלבד ביורוליג, ליריבה המרה מכבי תל אביב בדרבי.

הפועל עם משחק חסר לעומת ז’לגירס קובנה והכוכב האדום שמעליה, אך היא יודעת שאם היא תשיג ניצחון ביוון, היא תחזור לפסגה ותפתח פער של משחק על כולן, מכיוון שהיא תהיה היחידה במאזן 1:7. במשחק האחרון לפני יומיים, איטודיס השיג 84:97 על פרטיזן בלגרד.

בצד השני של המתרס, אולימפיאקוס נמצאת בחלק העליון של הטבלה גם כן כמובן, כשהיא במאזן 3:4. מלבד ההפסד במחזור האחרון, 92:87 למונאקו, היוונים הפסידו גם לריאל מדריד ואנדולו אפס מוקדם יותר החודש, אך ניצחו בצורה דרמטית את מכבי תל אביב, 94:95.

רבע ראשון: 18:21 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: ואסילייה מיציץ', אלייז'ה בריאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית אולימפיאקוס: תומאס ווקאפ, טיילר דורסי, אוון פורנייה, סשה וזנקוב וניקולה מילוטינוב.

אחרי כמעט שתי דקות ללא סל בפתיחה, מלקולם קלע שלשה ונתן נקודות ראשונות להפועל. וזנקוב החזיר עם שלשה משלו והדקות הראשונות היו צמודות. ויינרייט קלע שלשה, דורסי החזיר עם שתי שלשות רצופות מנגד. ווקאפ הצטרף לקצב מהשלוש והוסיף עוד אחת כשווזנקוב נתן שש הפרש ליוונים. מיציץ׳, בלייקני וג׳ונס הצליחו להפוך וסיימו את הרבע עם יתרון להפועל.

רבע שני:

