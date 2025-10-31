רבע 2, 07:21: אולימפיאקוס - הפועל ת"א 25:20

משחקי השבוע הכפול ביורוליג ממשיכים גם הערב (שישי), כאשר הפועל תל אביב מתארחת בשעה זו אצל אולימפיאקוס היוונית במסגרת המחזור ה-8 ביורוליג, כשהיא יודעת שניצחון ימקם אותה בפסגה מעל כולן.

סוללת הכוכבים של דימיטריס איטודיס נמצאת בכושר שיא, היא נבנתה בשביל זה, השחקנים שעופר ינאי הביא, הגיעו בשביל זה, ועד כה זה מוכיח את עצמו – האדומים עם שישה ניצחונות והפסד אחד בלבד ביורוליג, ליריבה המרה מכבי תל אביב בדרבי.

הפועל עם משחק חסר לעומת ז’לגירס קובנה והכוכב האדום שמעליה, אך היא יודעת שאם היא תשיג ניצחון ביוון, היא תחזור לפסגה ותפתח פער של משחק על כולן, מכיוון שהיא תהיה היחידה במאזן 1:7. במשחק האחרון לפני יומיים, איטודיס השיג 84:97 על פרטיזן בלגרד.

בצד השני של המתרס, אולימפיאקוס נמצאת בחלק העליון של הטבלה גם כן כמובן, כשהיא במאזן 3:4. מלבד ההפסד במחזור האחרון, 92:87 למונאקו, היוונים הפסידו גם לריאל מדריד ואנדולו אפס מוקדם יותר החודש, אך ניצחו בצורה דרמטית את מכבי תל אביב, 94:95.

רבע ראשון: 18:21 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: ואסילייה מיציץ', אלייז'ה בריאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית אולימפיאקוס: תומאס ווקאפ, טיילר דורסי, אוון פורנייה, סשה וזנקוב וניקולה מילוטינוב.

אחרי כמעט שתי דקות ללא סל בפתיחה, מלקולם קלע שלשה ונתן נקודות ראשונות להפועל. וזנקוב החזיר עם שלשה משלו והדקות הראשונות היו צמודות. ויינרייט קלע שלשה, דורסי החזיר עם שתי שלשות רצופות מנגד. ווקאפ הצטרף לקצב מהשלוש והוסיף עוד אחת כשווזנקוב נתן שש הפרש ליוונים. מיציץ׳, בלייקני וג׳ונס הצליחו להפוך וסיימו את הרבע עם יתרון להפועל.

רבע שני: