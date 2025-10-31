ניתוח באופציות: התוכנית של לאמין ימאל לפציעה

לאמין ימאל מרבה לתפוס המון תשומת לב ושמו כבר טבוע בכותרות, אך לאחרונה אל הכוכב הצעיר של ברצלונה מופנה דווקא זרקור שלילי בעיקר בגלל הצהרותיו לפני הקלאסיקו והתנהגותו בעימותים מול שחקני ריאל מדריד. בלי קשר, בן ה-18 סובל מפציעה שמגבילה אותו מאוד והשפיעה עליו נגד הבלאנקוס.

הפגיעה של ימאל היא באזור המפשעה, כזו שגורמת לכאבים ומגבילה בתנועה. על פי דיווח בקטלוניה, מבחינת המשך הטיפול, הסופר סטאר הצעיר לא שוקל לעשות ניתוח כדי לפתור את הבעיה לפחות כרגע. התוכנית שלו היא לחכות עוד כמה שבועות ולהעריך את התקדמותו מדי יום. אם הכאב יימשך, הוא ישקול מחדש את אופציית הניתוח.

בתקשורת המקומית דיברו לא מעט לאחרונה על מכת הפציעות שספגה הקבוצה באדום כחול, והאם היא הגיעה בגלל עומס בלבד או גם שינוי בהכנה של האנזי פליק והצוות שלו. בכל מקרה, עוד נכתב כי לאמין ימאל פנה לייעוץ רפואי חיצוני בנוסף לזה שהמועדון מספק לו.

לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה

ברצלונה תפגוש במחזור הבא של הליגה הספרדית את העולה החדשה אלצ’ה (שבת ב-19:30, שידור חי בערוץ ONE). בינתיים ימאל מתאמן כרגיל יחד עם חבריו, שינסו להתאושש מה-2:1 בברנבאו כדי שהפער מהמקום הראשון שם נמצאת ריאל מדריד – לא יגדל עוד יותר.