יום שישי, 31.10.2025 שעה 12:55
כדורגל ישראלי

רק 5 חברי הנהלת ההתאחדות השתתפו באסיפה

היו"ר שינו זוארץ תקף בחריפות: "זו לא רק חובה בסיסית, זו אחריות ונראות ציבורית". המדינה תעביר לארגון כ-15-17 מיליון שקלים עבור אובדן הכנסות

|
שינו זוארץ (שחר גרוס)
בזמן ש-29 חברי הנהלת ההתאחדות לכדורגל רשומים כחלק מגוף הניהול העליון של הענף, רק חמישה מהם טרחו להגיע אתמול (חמישי) לאסיפה הכללית שנערכה במשרדי ההתאחדות ברמת גן. הנתון הזה, יותר מכל, ממחיש עד כמה רחוקות ההצהרות על "מחויבות לענף" מהמציאות בשטח.

אם היה מדובר במשחק גמר גביע המדינה או במשחק של נבחרת ישראל, אין ספק שהיציעים היו מלאים בחברי הנהלה. אך כשהיה מדובר באחת הישיבות החשובות של הגוף המנהל את הכדורגל הישראלי, נרשמה נוכחות דלילה במיוחד.

רק חמישה “צדיקים” באו

לאסיפה הגיעו קרן בן נשר, מיכל וייסמן (כיחלה), דלית צימרמן, לירון כהן, מוחמד אבו יונס, וכן חבר הוועדה המייעצת אריאל שיימן. יתר חברי ההנהלה בחרו שלא להגיע  והתגובה מצד היו"ר לא איחרה לבוא.

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, הגיב בזעם בקבוצת הוואטסאפ של ההנהלה. הדברים שכתב שם לא השאירו מקום לספק באשר לתחושת האכזבה שלו: "חברי הנהלה יקרים, אני חייב לומר לכם משהו מהלב. היום התקיימה אסיפה כללית – חמישה חברי הנהלה בלבד הגיעו. אסיפה כללית נערכת פעם או פעמיים בשנה בלבד, ולא ייתכן שחברי הנהלה לא יגיעו. זו לא רק חובה בסיסית, זו גם עניין של נראות, אחריות, ודוגמה אישית. תודה על תשומת הלב".

קרן בן נשר, כן הגיעה לאסיפה (עמרי שטיין)קרן בן נשר, כן הגיעה לאסיפה (עמרי שטיין)

ביקורת חריפה גם מבפנים

גורמים בהתאחדות אמרו לאחר האסיפה: "המצב הזה רק ממחיש את הצורך להקטין את מספר חברי ההנהלה, שגם כך מנופח ולא אפקטיבי. עדיף הנהלה קטנה ומחויבת  מאשר עשרות שמות על הנייר".

מוחמד אבו יונס (עמרי שטיין)מוחמד אבו יונס (עמרי שטיין)

המדינה תעביר מיליוני שקלים כפיצוי

במהלך האסיפה עודכנו הנוכחים כי בימים הקרובים צפויה המדינה להעביר לקופת ההתאחדות סכום של בין 15 ל-17 מיליון שקלים, כפיצוי על אובדן הכנסות בעקבות מלחמת ”חרבות ברזל”.

מדובר בכספים שיסייעו להתאחדות  להתמודד עם הפגיעה הכלכלית שנגרמה עקב ביטולי משחקי הנבחרת בישראל, היעדר קהל בתקופת הלחימה והוצאות הענק עבור אירוח המשחקים בחו"ל.

