לא לומדים: שחקן נוער הורחק ל-8 משחקים

מתי בני הנוער ילמדו כי מגרש הכדורגל הוא מקום של ספורטיביות וערבות הדדית? במסגרת המחזור השישי בליגת נוער שפלה, התמודדו מ.ס הפועל שגב שלום ומכבי עירוני אשדוד במגרש הסינתטי בבאר שבע, כאשר הקבוצה מעיר הנמל גברה על הקבוצה מהמועצה המקומית הבדואית בתוצאה 1:3.

אלא שמלבד משחק הכדורגל שהתקיים והתוצאה שהושגה, אחד משחקני הנוער של הפועל שגב שלום, בן 17, ראה כרטיס צהוב שני בדקה ה-72 ומיד נשלף לעברו הכרטיס האדום. השחקן הצעיר לא אהב זאת וניגש אל מאחורי הספסלים כשמאז מקלל אינסוף את השופט ואף מאיים עליו כי יחכה לו לאחר ההתמודדות. מעבר לכך, ציין השופט, כי השחקן הצעיר ירק עליו.

נוכח הדו"ח החמור, השחקן בן ה-17 של מ.ס. הפועל שגב שלום, עלה לדין בגין ארבעה סעיפי אישום כשבכולם יצא אשם: "התבטאות גזענית ו/או פוגענית", "העלבת שופט המשחק", "איום" ו"התנהגות בלתי הולמת". הדיין, עו"ד נעם ליובין, הרחיק השחקן מהמגרשים לשמונה משחקים בפועל, לצד עונש הרחקה מ-12 משחקים(!) על תנאי, בכל הרשעה כנגד שופט בדבר גזענות.

השחקן, בן ה-17, יחזור לסגלה של מ.ס. הפועל שגב שלום, באמצע חודש ינואר 2026. יש לציין כי זו לא פעם ראשונה שהשחקן עולה לדין משמעתי. בעונה החולפת יצא אשם תחת הסעיף "השתתפות בקטטה" והורחק לשני משחקים בפועל. מאז עונת המשחקים 2020/21, כשחקן ילדים א' של שגב שלום, ראה חמישה כרטיסים אדומים(!), כולל זה המדובר מול מכבי עירוני אשדוד.

דו"ח השופט: "לאחר ששחקן של שגב שלום הורחק בכרטיס צהוב שני, הוא הלך אל מאחורי הספסלים, ועד סוף המשחק קילל אותי בקללות כמו ''אמא שלך %ונה, אחותך מ%דיינת עם ערבים ועוד'', ואיים שאחרי המשחק הוא יחכה ו-"י%יין אותי". בנוסף, ירק לעברי. גם לאחר שהסתיים המשחק, והייתי בדרכי לרכב, הוא המתין עם רכבו ביציאה מהמגרש, קילל ואיים".