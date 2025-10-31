הורים יצאו מכל פרופורציה במשחק ילדים ג'

אין לתאר. קהל הורים, שהגיעו לעודד את הפועל צפרירים חולון נגד מכבי עירוני כפר יונה, במסגרת הסיבוב השני בגביע המדינה לילדים ג' (שנתוני 2014), יצאו מכל פרופורציה ואף בחלק מהזמן נהמו לעבר שחקנים אתיופים של היריבה. הקללות והצעקות שנשמעו מהיציע אילצו את אדם קניפל, שופט המשחק, לבקש מצמד המאמנים, דניאל עזרא וגיל כחלון, להרגיע את מה שמשפיע על הילדים.

“לאורך כל המשחק קהל ההורים של שתי הקבוצות היה מעורב יתר על המידה,כאשר כל שריקה והחלטה שלי לוותה בצעקות וקללות שלא מתאימות למשחק של ילדים קטנים”, ציין קניפל בדו"ח שלו והוסיף: “ביקשתי מהמאמנים להרגיע את הרוחות ולהסביר לקהל ההורים שזה מוגזם! זה השפיע באופן ישיר על הילדים במשחק שהתחילו לשחק באופן אגרסיבי ולפגוע אחד בשני”.

נוכח אירועי המשחק, הפועל צפרירים חולון ומכבי עירוני כפר יונה עלו לדין משמעתי. הדיינת, וופא זועבי-פאהום, קבעה כי גם צפרירים חולון וגם כפר יונה אשמות בסעיפי האישום כנגדם עלו לדין. חולון יצאה אשמה תחת הסעיף “התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים” וכפר יונה יצאה אשמה תחת הסעיף “קריאות גזעניות ו/או פוגעניות”. המועדונים נקנסו ב-1,500 שקלים כ"א.

כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

דו"ח השופט: “לאורך כל המשחק קהל ההורים של שתי הקבוצות היה מעורב יתר על המידה,כאשר כל שריקה והחלטה שלי לוותה בצעקות וקללות שלא מתאימות למשחק של ילדים קטנים. לאור קללות וצעקות ממושכות של שני הקהלים, קראתי לשני המאמנים עזרא דניאל של צפרירים חולון. וכחלון גיל של מכבי ע. כפר יונה.

“ביקשתי מהם להרגיע את הרוחות ולהסביר לקהל ההורים שזה מוגזם! זה השפיע באופן ישיר על הילדים במשחק שהתחילו לשחק באופן אגרסיבי ולפגוע אחד בשני. לאחר עצירת משחק קצרה, המשחק חודש והגיע לבעיטות הכרעה. במהלך בעיטות ההכרעה, לכיוון שחקן של צפרירים חולון שהוא כהה עור, נשמעו נהמות מוגזמות וברורות מקהל ההורים של קבוצת כפר יונה.

“גם בבעיטה של שחקן אחר של צפרירים חולון, שגם הוא כהה עור, היו נהמות מוגזמות וברורות מקהל קבוצת כפר יונה. בסיום בעיטות ההכרעה, כאשר קבוצת צפרירים חולון הודחה מהגביע, התחילו להישמע מקהל ההורים המקומיים קללות קשות נגדי.

“'יא בן ז**ה, בן שר**טה!, ק**סינל!, אתה לא תצא מכאן בחיים! תזמין ליווי יא בן ז**ה!, לא כדאי לך לצאת מפה!, אנחנו מחכים לך בחוץ יא בן אלף!'. מכיוון שחדר השופטים מאד קרוב ליציאה מהמגרש, ובשל איומים רבים, כאשר אני מפחד לצאת החוצה, החלטתי להתקשר למשטרת ישראל ולהזמין ניידת שתלווה אותי מהמגרש לרכב והביתה”.