יום שישי, 31.10.2025 שעה 10:06
כדורגל ישראלי

לא ישחק בכרמל: אנגולו שוחרר מהפועל חיפה

הקולומביאני שהגיע רק הקיץ עזב את הצפוניים, על הכוונה לשחררו פורסם לראשונה ב-ONE. אראל ימשיך עם בוגנים, איסט ופורת מול אשדוד. חטואל שב לסגל

|
לארי אנגולו מאוכזב (עמרי שטיין)
הקשר הקולומביאני לארי אנגולו שוחרר מהפועל חיפה, הוא הגיע למתחם האימונים של האדומים מהכרמל ועזב את המועדון סופית. על הכוונה לשחרורו פורסם אצלנו לראשונה ב-ONE.

השחקן בן ה-30 הגיע להפועל חיפה הקיץ, אך לא הצליח להשתלב כפי שציפו ממנו לעשות. הוא שיחק בעונה שעברה בקבוצת הפאר אלחואלנסה בקוסטה ריקה, בשורותיה כבש שלושה שערים ובישל עוד שלושה ב-56 הופעות בכל המסגרות. קודם לכן שיחק בליגה הבכירה בקולומביה.

אחרי שנחלה הפסד במחזור הקודם מול בית”ר ירושלים, הפועל חיפה תנסה להתאושש ולזכות מחר (שבת, 18:30) בניצחון חוץ מול מ.ס אשדוד, כשאם נסתמך על המפגשים האחרונים בשנים האחרונות באצטדיון הי”א, הקבוצה מהכרמל ניצחה פעמיים, סיימה בתיקו עם יריבתה והפסידה לה פעם אחרונה רק ב-2022.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

המאמן גל אראל מתכוון להמשיך בחלק הקדמי עם שלושת החלוצים, איתי בוגנים, ג’בון איסט ואניס פורת, זאת במטרה להכריע את המשחק, כשמי שצפוי להיות בהרכב הוא לירן סרדל, שלא ראה הרכב כבר תקופה ארוכה, כאשר אורן ביטון יחזור גם הרכב להרכב על חשבון סנה גומס הפצוע. ביטון נמצא בכושר משחק, ולפחות בעמדה הזאת של המגן השמאלי, בקבוצה יכולים להיות רגועים.

מי שבספק למשחק הוא הבלם ברונו רמירז, שמושך פציעה. במידה והוא לא יהיה כשיר, דור מלול יפתח כמגן ימני. שחקן אחר שחוזר לסגל הוא רותם חטואל, שבמשחק הקודם כזכור הודח בגלל שאיחר להתכנסות של המשחק והוא אמור להשתלב במהלך המשחק.

רותם חטואל (עמרי שטיין)רותם חטואל (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה מבינים היטב את חשיבות המשחק, ולמרות שהם נמצאים כרגע במקום השישי עם 11 נקודות, הם רחוקים סה”כ רק שלוש נקודות מהמקום ה-12 שמעל הקו האדום, מה שאומר שניצחון מחר באשדוד ייתן לא מעט אוויר למועדון מהכרמל.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז (לירן סרדל) ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, רוי נאוי, נאור סבג, אופק ביטון, אניס פורת, ג’בון איסט ואיתי בוגנים.

