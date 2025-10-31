דקה 17: הפועל ר"ג - כפר שלם 0:1

משחקי המחזור ה-11 בליגה הלאומית נפתחים היום (שישי), כשבשעה זו משוחקים לא פחות מחמישה משחקים. במוקד, הפועל רמת גן פוגשת את הפועל כפר שלם, בני יהודה מארחת את הפועל עפולה. בנוסף, מכבי יפו מארחת את הפועל נוף הגליל, מ.ס קריית ים מתארחת אצל הפועל עכו והפועל ראשון לציון פוגשת את מ.ס כפר קאסם.

הפועל רמת גן – הפועל כפר שלם 0:1

אחרי משחק הכיסאות על הקווים, מסאיי דגו פוגש את ירון הוכנבוים. האורדונים עם המאמן החדש כבר שיחקו תחתיו בגביע וניצחו 2:3 את עירוני אשדוד, כשכעת הם מחפשים ניצחון ראשון בליגה. בצד השני, האורחת מחפשת ניצחון בכורה גם כן אחרי העזיבה של אלי לוי.

שער! בדקה השמינית, הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: גידי קאניוק מצא בכדור עומק נהדר את אדר רטנר, שבעט מתוך הרחבה אל הרשת.

בני יהודה – הפועל עפולה 0:0

משחק הכיסאות כבר אמרנו? הרי שהכתומים שייכים לכך גם כן, כשמינו את אלי לוי במטרה אחת – להשיג ניצחון שיוציא אותם לדרך, כשכעת המארחת נמצאות עמוק בתחתית במקום ה-13, אך יודעת ששלוש נקודות יביא ביטחון להמשיך. מנגד, הקבוצה מהצפון במקום ה-15 ועם ניצחון אחד בלבד בליגה.

אלי לוי. בכורה על הקווים בבני יהודה (אופיר מגדל)

מכבי יפו – הפועל נוף הגליל 0:0

עוד משחק תחתית כמו המפגש שלמעלה, כששתי הקבוצות שקועות עמוק בבוץ. המארחת אמנם ניצחה במחזור הקודם את הפועל רמת גן, מה שנתן לה מעט אוויר, אך היא במקום ה-14. מנגד, האורחת במקום האחרון עם חמש נקודות בלבד, כשהיא עדיין לא רשמה ניצחון בליגה.

הפועל עכו – מ.ס קריית ים 0:0

מפגש מסקרן במיוחד. המארחת מגיעה לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון, וכשהיא נמצאת במקום ה-11, היא מקווה לצאת לדרך חדשה. בצד השני של המתרס, העולה החדשה פתחה נהדר את העונה, אך לאחרונה היכולת ירדה והיא סופרת חמישה משחקים ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות (שלושה בליגה).

מ.ס כפר קאסם – הפועל ראשון לציון 0:1

פה מדובר על משחק צמרת לכל דבר ועניין. המארחת נמצאת במקום החמישי ולאחר ההעפלה לסיבוב ח’ בגביע המדינה רק לפני שלושה ימים, היא שואפת להמשיך במומנטום החיובי. מנגד, האורחת במקום השלישי, אך בגביע הודחה במפתיע על ידי מ.כ כפר סבא וכעת רוצה לחזור לנצח.

שער! בדקה ה-14, מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: אנס דאבור פילס את דרכו בצורה נהדרת במרכז המגרש ושלח בעיטה חדה מחוץ לרחבה אל הרשת.