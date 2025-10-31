"גאה להיות חלק מהרגע הזה, זה לא מקרי"

סן אנטוניו רשמה הלילה (בין חמישי לשישי) ציון דרך משמעותי, כאשר גברה 101:107 על מיאמי היא ועלתה לראשונה בתולדותיה למאזן 0:5. מי שהוביל את הספרס היה כמובן הכוכב ויקטור וומבניאמה, שקלע 26 נקודות, קטף 18 ריבאונדים והוסיף 6 אסיסטים ו-5 חסימות. סן אנטוניו סיפקה את הפתיחה החמה ביותר שלה בעונה ה-50 שלה ב-NBA.

"זה מרגיש נהדר", אמר וומבניאמה. "זה לא מקרי, לא השגנו את חמשת הניצחונות האלה באופן מקרי, עבדנו בשביל זה. התחלנו את העונה חזק, ואנחנו צריכים לשמור על הרצף הזה כמה שיותר זמן".

ההיט הגיעו למשחק עם ממוצע של 131.5 נקודות לערב עד כה העונה, אך סן אנטוניו הגבילה את האורחים לשפל עונתי בנקודות, כולל רבע שלישי של 14 נקודות. בסוף הרבע האחרון, הספרס צפו ביתרון של 15 נקודות בתחילת הרבע האחרון מתפורר עד כדי פיגור של נקודה אחת, כאשר מיאמי פתחה בריצת 1:17 בהובלתו של באם אדבאיו. ובכל זאת, וומבאניאמה והספרס התעלו ברגע האמת, כאשר הצרפתי רשם את כל חמש החסימות שלו במחצית השנייה, כולל שלוש ברבע הרביעי. כשנותרו 14.7 שניות, וומבאניאמה כבר שחרר צעקת ניצחון ל-18,702 הצופים שהיו באולם.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

"באותו רגע, הרגשתי כאילו זה כמו סימן קריאה כשיש לנו סיכוי של 99% לנצח את המשחק", הוא אמר. "זה פשוט מזין אותי האנרגיה הזאת. זה מרגיש נהדר כי זה היה משחק קשה וזה מרגיש טוב לחוות את ההקלה הזו. חשבתי על המאזן 0:5, על ההיסטוריה של הספרס, והייתי פשוט גאה להיות חלק מאותו רגע".

ההופעה נגד ההיט סימנה את משחקו השלישי בקריירה של וומבאניאמה עם לפחות 25 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו-5 חסימות, טוב למקום השלישי בהיסטוריה של הספרס אחרי חברי היכל התהילה דיוויד רובינסון (שמונה) וטים דאנקן (שש). עם ממוצע של 30.2 נקודות, 14.6 ריבאונדים ו-4.8 חסימות, וומבאניאמה הוא השחקן השני בהיסטוריה של ה-NBA אחרי בוב מקאדו (1975) שקולע בממוצע של לפחות 30 נקודות, 14 ריבאונדים ו-4 חסימות בחמשת המשחקים הראשונים של עונה מאז 1973-74, אז חסימות הפכו לסטטיסטיקה רשמית.

ויקטור וומבניאמה, בדרך לעוד סל (רויטרס)

במשחק נוסף, מילווקי באקס נאלצה להתמודד לראשונה העונה ללא הכוכב הגדול שלה, יאניס אנטטוקומפו, שנעדר בשל פציעה, אך הצליחה לגבור 110:120 על גולדן סטייט ווריורס. היא הצליחה לעשות זאת כששמונה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כולל שיא קריירה של 32 נקודות של הרכז ריאן רולינס. זה היה המשחק השני ברציפות שרולינס רשם את הופעת הקליעה הטובה ביותר בקריירה שלו, ועבר את הרף שקבע בליל שלישי כשקלע 25 נקודות נגד הניו יורק ניקס.

"אני לא אגיד שידענו שננצח בלי יאניס, אבל הבנו בימים הראשונים של מחנה האימונים שיש לנו הרבה אנשים שיכולים לשים את הכדור בסל", אמר רולינס לאחר המשחק. "הרבה אנשים שהם פייטרים, הם משחקים מהר, משחקים בדרך הנכונה, וזה פשוט גדול עבורנו. לכולם תהיה הזדמנות, וזה היה המוטו שלנו מאז תחילת העונה. זה הולך להיות לילה של מישהו בכל לילה, לילה של אדם חדש".