שינה גרסה: ממתי טרנט באמת לומד ספרדית?

ביום שלישי הקרוב ריאל מדריד תגיע לאנפילד כדי לשחק מול ליברפול במסגרת ליגת האלופות. המפגש יהיה טעון במיוחד עבור מגן הבלאנקוס, טרנט אלכסנדר ארנולד, שעשה הקיץ את המעבר הגדול מהמייטי רדס ללבנים מבירת ספרד. לקראת ההתמודדות, באנגליה התייחסו לאחד המהלכים שהרגיזו יותר מכל את אוהדי האדומים בהקשר של השחקן האנגלי.

כשהוצג בריאל, טרנט דיבר בספרדית מרשימה ושוטפת, מה שהעלה תהיות אצל קהל אלופת אנגליה בנוגע למתי המגן בעצם התחיל ללמוד את השפה. אז, אלכסנדר ארנולד עצמו טען בעבר עם חתימתו במדריד כי הוא לומד ספרדית כבר כמה חודשים, אך בסרטון עדכני ברשתות החברתיות חשף למעשה כי העובדה הזו לא נכונה.

טרנט סיפר השבוע כי התחיל ללמוד לדבר ספרדית באמת רק לפני חמישה חודשים, כלומר בחישוב הזמנים מדובר בסוף מאי בלבד וככל הנראה אחרי או בסמוך לזכייה של ליברפול בתואר האליפות. עוד השחקן שיתף כי הוא לא סתם למד את השפה, אלא למד בצורה כזו מיוחדת שתעזור לו להשתלב ספציפית במועדון כדורגל.

סוף הדרך בריאל? ויני ממשיך להסתבך

“מאוד אהבתי את השיעורים כי הם היו מבוססים על כדורגל, למדתי איך לדבר במסיבת עיתונאים, בראיונות וצברתי אוצר מילים שקשור לענף כדי שאוכל לדבר עם חבריי בחדר ההלבשה”, סיפר אלכסנדר ארנולד והוסיף: “זה עזר לי מאוד ונהניתי מכל שיעור”. המורה הפרטית שלימדה את טרנט אגב, היא אותה מורה שעזרה לחוליאן אלברס עם ללמוד אנגלית.