יום שישי, 31.10.2025 שעה 10:12
כדורגל עולמי

שינה גרסה: ממתי טרנט באמת לומד ספרדית?

כשחתם בריאל האנגלי טען כי החל ללמוד את השפה לפני מספר חודשים והרגיז את אוהדי ליברפול, אך השבוע חשף אחרת. וגם: הדרך בה למד שקשורה לכדורגל

|
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

ביום שלישי הקרוב ריאל מדריד תגיע לאנפילד כדי לשחק מול ליברפול במסגרת ליגת האלופות. המפגש יהיה טעון במיוחד עבור מגן הבלאנקוס, טרנט אלכסנדר ארנולד, שעשה הקיץ את המעבר הגדול מהמייטי רדס ללבנים מבירת ספרד. לקראת ההתמודדות, באנגליה התייחסו לאחד המהלכים שהרגיזו יותר מכל את אוהדי האדומים בהקשר של השחקן האנגלי.

כשהוצג בריאל, טרנט דיבר בספרדית מרשימה ושוטפת, מה שהעלה תהיות אצל קהל אלופת אנגליה בנוגע למתי המגן בעצם התחיל ללמוד את השפה. אז, אלכסנדר ארנולד עצמו טען בעבר עם חתימתו במדריד כי הוא לומד ספרדית כבר כמה חודשים, אך בסרטון עדכני ברשתות החברתיות חשף למעשה כי העובדה הזו לא נכונה.

טרנט סיפר השבוע כי התחיל ללמוד לדבר ספרדית באמת רק לפני חמישה חודשים, כלומר בחישוב הזמנים מדובר בסוף מאי בלבד וככל הנראה אחרי או בסמוך לזכייה של ליברפול בתואר האליפות. עוד השחקן שיתף כי הוא לא סתם למד את השפה, אלא למד בצורה כזו מיוחדת שתעזור לו להשתלב ספציפית במועדון כדורגל.

סוף הדרך בריאל? ויני ממשיך להסתבך

“מאוד אהבתי את השיעורים כי הם היו מבוססים על כדורגל, למדתי איך לדבר במסיבת עיתונאים, בראיונות וצברתי אוצר מילים שקשור לענף כדי שאוכל לדבר עם חבריי בחדר ההלבשה”, סיפר אלכסנדר ארנולד והוסיף: “זה עזר לי מאוד ונהניתי מכל שיעור”. המורה הפרטית שלימדה את טרנט אגב, היא אותה מורה שעזרה לחוליאן אלברס עם ללמוד אנגלית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */