ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

בוגנים, איסט ופורת יפתחו בהרכב של הפועל חיפה

בקבוצה מהכרמל מבינים את חשיבות המשחק מול אשדוד מחר ב-18:30, כשגל אראל ימשיך עם שלושת החלוצים ב-11, ביטון חוזר, חטואל בסגל. וגם: ההרכב המשוער

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

אחרי שנחלה הפסד במחזור הקודם מול בית”ר ירושלים, הפועל חיפה תנסה להתאושש ולזכות מחר (שבת, 18:30) בניצחון חוץ מול מ.ס אשדוד, כשאם נסתמך על המפגשים האחרונים בשנים האחרונות באצטדיון הי”א, הקבוצה מהכרמל ניצחה פעמיים, סיימה בתיקו עם יריבתה והפסידה לה פעם אחרונה רק ב-2022.

המאמן גל אראל מתכוון להמשיך בחלק הקדמי עם שלושת החלוצים, איתי בוגנים, ג’בון איסט ואניס פורת, זאת במטרה להכריע את המשחק, כשמי שצפוי להיות בהרכב הוא לירן סרדל, שלא ראה הרכב כבר תקופה ארוכה, כאשר אורן ביטון יחזור גם הרכב להרכב על חשבון סנה גומס הפצוע. ביטון נמצא בכושר משחק, ולפחות בעמדה הזאת של המגן השמאלי, בקבוצה יכולים להיות רגועים.

מי שבספק למשחק הוא הבלם ברונו רמירז, שמושך פציעה. במידה והוא לא יהיה כשיר, דור מלול יפתח כמגן ימני. שחקן אחר שחוזר לסגל הוא רותם חטואל, שבמשחק הקודם כזכור הודח בגלל שאיחר להתכנסות של המשחק והוא אמור להשתלב במהלך המשחק.

רותם חטואל (עמרי שטיין)רותם חטואל (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה מבינים היטב את חשיבות המשחק, ולמרות שהם נמצאים כרגע במקום השישי עם 11 נקודות, הם רחוקים סה”כ רק שלוש נקודות מהמקום ה-12 שמעל הקו האדום, מה שאומר שניצחון מחר באשדוד ייתן לא מעט אוויר למועדון מהכרמל.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז (לירן סרדל) ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, רוי נאוי, נאור סבג, אופק ביטון, אניס פורת, ג’בון איסט ואיתי בוגנים.

