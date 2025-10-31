לאזטיץ' על קמארה: יוציא אותנו מפוקוס? נראה

מכבי תל אביב חזרה לנצח בשבוע שעבר עם 1:3 על עירוני קריית שמונה, כשמחר (שבת, 19:30) היא תתארח אצל מכבי בני ריינה בניסיון להמשיך במומנטום – כמה ימים לפני אסטון וילה בליגה האירופית. הבוקר, מאמן הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, התכונן למשחק במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת בני ריינה

ריינה זה לא משחק קל.

”זה לא משנה איפה הם בטבלה, בכל משחק ולכל יריבה אנחנו מתכוננים באותה הצורה. ריינה יריבה קשה, אצטדיון קשה. הם שיחקו טוב נגד מכבי חיפה וגם נגד הפועל באר שבע, גם בעונה שעברה הפסדנו מולם שני משחקים. אנחנו נהיה מוכנים”.

בניצחון מול ק”ש לא היה קל, יש דברים שתרצה שתשתפרו בהם?

”לא היה קל, אף פעם קל, אבל אני מנסה תמיד להתרכז בדברים החיוביים. זה היה משחק טוב באספקטים רבים, ניתחנו מה יכולנו לעשות טוב יותר כמו תמיד גם בניצחונות. באופן כללי, היה לנו משחק טוב, אבל כשאתה מנצח אז הכל נראה טוב יותר”.

בעונה שעברה ריינה ניצחה פעמיים נגד מכבי ת”א, מה אתם צריכים כדי לנצח העונה?

”אנחנו צריכים לקחת את הכדורים השניים ולמנוע את המעברים שלהם”.

אלעד מדמון וז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

אחרי זה אתם טסים לאנגליה, איך אתם מתכננים לנהל את הלו”ז?

”אנחנו הולכים משחק אחרי משחק, יש לנו קצת זמן בין המשחקים אז כל הפוקוס עכשיו על ריינה”.

דיברת על הפציעה של שגיב יחזקאל.

”הוא במצב טוב יותר, הוא גם התאמן ונראה”.

לאחרונה היה את המקרה עם קמארה, וגם את הראיון של אבא של מדמון (ב”שיחת היום” ב-ONE), זה לא מורגש על הקבוצה?

“בוא נראה איך נתמודד עם זה”.

איך המקרה עם קמארה משפיע, זה לא יוציא אותכם מפוקוס?

"אני רוצה לדבר רק על ריינה ועל כדורגל. יוציא אותנו מפוקוס? נראה”.

האם אתה מרוצה מכמות השערים שהקבוצה מבקיעה?

”כמובן שיש לנו הרבה דברים לשפר, אבל שוכחים לפעמים נגד מי אנחנו משחקים. לפני הניצחון על ק”ש לקחנו נקודה מפאוק סלוניקי, זו לא קבוצה קטנה שאנחנו ‘חייבים’ לנצח”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

מדמון: “משהו השתחרר בי כשהבקעתי את השער”

גם שחקן הקבוצה, אלעד מדמון, דיבר לקראת ההתמודדות.

אלעד, אתם מגיעים אחרי ניצחון חשוב, המשחק הקרוב הוא קרב קצוות שאתם חייבים לנצח.

”ריינה חזקה, ראינו את זה בעונה שעברה שהפסדנו להם פעמיים בבלומפילד, מתכוננים אליהם בצורה טובה וננסה לנצח את המשחק”.

איך האווירה בחדר ההלבשה?

“מתעסקים רק בכדורגל ובביחד שלנו, היה לנו ערב גיבוש כיף השבוע. אולי מבחוץ מייצרים דברים שלא באמת נכונים, אבל אנחנו בשלנו”.

כבשת בפנדל נגד ק”ש, חיכית לגול הזה כבר תקופה, איך אתה מרגיש אחרי שזה קרה?

”במחזור השביעי כבשתי ומשהו השתחרר בי, זה היה מאוד כיף, ראו שמשהו השתחרר בי גם על הבעת הפנים שלי. שמח שתרמתי את חלקי במשחק. צריך המשכיות”.

אלעד מדמון (שחר גרוס)

לאזטיץ’ משתמש בך בכמה תפקידים, איך אתה מרגיש עם זה ועם האחריות שהוא נותן לך בכמה עמדות?

”שמח שיכול לשחק בכמה תפקידים, המאמן מראה לי שאני יכול לשחק ושהוא מאמין בי ואני מבין מה הוא רוצה. ברגע שאני מקבל את הקרדיט אתן הכל בכל עמדה”.

ריינה נגד ב”ש לחצה יפה מאוד, הגיעה להמון הזדמנויות, והגיע לה יותר להפסד במשחק הזה.

”היה משחק מאוד צמוד שם, הם לחצו אותם גבוה ושיחקו את הכדורגל שלהם. נבוא, נתכונן למשחק כמו שאנחנו יודעים, נעשה את הדברים שלנו וננסה לנצח שם”.

ישב עליכם באיזו צורה לפני ק”ש על זה שדיברו שלא ניצחתם ב-5 משחקים? והאם זה השתחרר אחרי הניצחון האחרון?

”מכבי לא לנצח 5 משחקים זה דבר שלא קורה הרבה אז כן ישב עלינו, אבל זה השתחרר ומאז נהנו בכל רגע בחדר ההלבשה וננסה עכשיו להמשיך את המומנטום”.