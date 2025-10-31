יום שישי, 31.10.2025 שעה 10:12
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"מתעב את התיאטרליות שלו, הוא בוחן אנשים"

על רקע סערת ויניסיוס, כוכב לה ליגה, גאבי, תקף את הברזילאי: "לא להתנצל בפני המאמן? לא מתקבל על הדעת, אתה לא מסי". וגם: לאמין ימאל וסימאונה

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

הסערה סביב ויניסיוס ג’וניור מסרבת לדעוך, גם אחרי ההתנצלות הפומבית שפרסם בעקבות התפרצות הזעם שלו בקלאסיקו. בעוד בריאל מדריד מנסים לשדר עסקים כרגיל, בתקשורת הספרדית עדיין מתעסקים ואמש (חמישי) אחד מכוכבי העבר של אתלטיקו מדריד, גאבי, בחר לתקוף דווקא את הברזילאי.

“הוא בוחן את כולם סביבו כל יום. מבחינתי, זה היה צפוי ומי שצריך לפעול זה המאמן”, פתח שחקן העבר והמשיך: “מה אני הייתי עושה אחרי הקלאסיקו? אחרי המשחק, הייתי מדבר עם המאמן, אתה לא יכול פשוט לתת לזה ללכת ולפרסם הצהרה בלי להתנצל בפני צ’אבי אלונסו, זה לא מקובל ואגוצנטרי. מה שאני הכי מתעב בכדורגלן, זה התיאטרליות שלו, להיות מועמד למבחן בפומבי, מה שתרצו מאחורי הקלעים זה בסדר.

“זה שילוב של דברים, אתה נסחף ועושה דברים שלדעתי הם לא הולמים. אתה (ויניסיוס) שופט חברים לקבוצה, את המאמן, את האוהדים, מדינה שלמה, אומר שכולנו גזענים… מה לעזאזל קורה פה? זו לא הדרך בשבילי. קשה מאוד לדעת איך לנצח, אתה נסחף ועושה דברים שלא נכונים. אף אחד לא יכול לחשוב שהוא מעל הקבוצה. כל שחקן שמרגיש עליונות עם זה, הוא בבעיה, אלא אם כן אתה מסי שניצח משחקים לבד”.

גאבי במדי אתלטיקו מדריד (IMAGO)גאבי במדי אתלטיקו מדריד (IMAGO)

שחקן העבר דיבר גם על לאמין ימאל: “לא יודע אם יש לו משהו נוסף, אבל הוא מתקדם מהר יותר מחוץ למגרש מאשר עליו. הוא כדורגלן פנטסטי, אבל מה שאנחנו רואים סביבו לא עוזר. יש לו אחריות, ומישהו יצטרך לעזור לו, לא לנסות להרוס אותו. אתלטיקו? זו לא אתלטיקו של פעם, אני ממש אוהב אותם מהקישור ומעלה, צ’ולו (דייגו סימאונה) נתן לי עצות כשחקן ועכשיו הוא נותן לי אותן כמאמן, אני לא מאמן בגללו, אבל הוא עזר לי להבין את חדר ההלבשה.

לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה

“לפני סימאונה, אף אחד לא רצה לאמן אצל אתלטיקו, עכשיו כל מאמן ברמה הגבוהה ביותר היה שמח להיות שם, כל שחקני העבר – פרננדו טורס, פיליפה לואיס, אני… אני מקווה שתהיה לנו הזדמנות ואולי יהיה זמן לכולם. אתלטיקו היא הקבוצה הטובה בעולם, וזה לא קל, ומה שהוא עושה כבר 14 שנה זה באמת יוצא דופן. עתידו? הוא הרבה יותר רגוע, יש לו את הזכות להישאר כמה זמן שהוא רוצה, אבל הוא יעזוב כשהמסר שלו יפסיק להגיע, ואחרי זה, אני רואה אותו באיטליה או עם נבחרת ארגנטינה”.

