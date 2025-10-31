יום ראשון, 02.11.2025 שעה 09:22
"בכוכב ידעו איך לתקוף את מכבי, לה חסר מנהיג"

בסרביה ניתחו את ההפסד של קטש וחניכיו ליריבה המקומית: "הקבוצה מישראל לא התעניינה בלעשות הגנה". על החזרה של הצהובים, שלא הספיקה: "צמצמו בצדק"

תמיר בלאט זורק (Djordje Kostic)
תמיר בלאט זורק (Djordje Kostic)

מכבי תל אביב המשיכה לשקוע בטבלת היורוליג אחרי שאמש (חמישי) נכנעה 99:92 לכוכב האדום בלגרד. הצהובים של עודד קטש ניסו לחזור לקראת סיום ההתמודדות, אך לא הפכו את התוצאה בדרך לעוד הפסד מאכזב מבחינתם נגד היריבה הסרבית.

בסרביה ניתחו את המפגש: “מכבי ת”א לא התעניינה בלעשות הגנה”, נכתב בציניות ב’Mozzart’. ב’Sportske’ הוסיפו: “המשחק היה מהיר עם הרבה התקפות מעבר, מה שהתאים יותר למועדון הסרבי. אך מכבי שיחקה טוב יותר לקראת הסוף וצמצמה בצדק”.

באתר ‘Sportal’ נרשם: “מכבי ת”א לא יכולה בלי דרמה, אבל הכוכב האדום לא נפלה שם. שחקני הסרבים שרדו את המותחן”. בהקשר להגנת הצהובים נכתב: “הכוכב ידעה איך לתקוף את ההגנה עם החורים של הקבוצה מישראל, לה לא היה מנהיג אמיתי על המגרש”.

קטש וחניכיו יחזרו למשחק ליגה מול מכבי עירוני רמת גן, לפני שישובו לליגה הבכירה באירופה עם ניסיון להשיג תוצאות טובות יותר. למכבי ת”א מצפים מפגשים נגד פנרבחצ’ה ובסקוניה.

