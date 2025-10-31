"ספגנו 58 נקודות במחצית, ההגנה כמו מסננת"

“חטפנו 58 נקודות במחצית במשחק בית, מה זו ההגנה הזו?”, שאלו במכבי תל אביב לאחר ההפסד אמש (חמישי) 99:92 לכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור השמיני של היורוליג, שסגר שבוע משחקים כפול נוסף ללא ניצחון במשחק שבו ספגו הצהובים 58 נקודות במחצית הראשונה. 6 הפסדים סופרת החבורה של עודד קטש בשבועות הכפולים, כשהליגה הבכירה באירופה נראית בסכנת בריחה.

במועדון רתחו על ההגנה: “ההגנה נראית כמו מסננת”, כאשר ציינו את הדומיננטיות של הסנטרים של היריבות. רק שאתמול זה לא היה רק אבוקה איזונדו ודונאטאס מוטיונאס שחיברו יחדיו 26 נקודות ו-10 ריבאונדים, כי אם גם הקלות הבלתי נסבלת שבה קודי מילר מקינטייר הגיע לטבעת כמו גם העליונות של הסרבים בקרב על הלוחות.

במועדון ידעו שצפויים להם אותם הקשיים שהיו להם מול פנאתינייקוס בצבע, אך ספק אם ציפו שהפערים יהיו כה תהומיים (50:39 בקרב על הלוחות). “מה שהפסיד לנו את המשחק זה ששוב היריבה שלטה בריבאונד ההתקפה והייתה לה הזדמנות שנייה ושלישית”, הוסיפו בסביבת הקבוצה, “היינו צריכים להיראות טוב יותר”.

במכבי ת”א כאבו גם את הנקודות שהשאירו על קו העונשין, 11 כאלו ליתר דיוק. הצהובים הודו שלא על השיפוט הוכרע לו המשחק, “לא הגיע לנו לנצח למרות שחזרנו יפה למשחק עם אופי והובלנו”. חניכיו של קטש פיגרו בדו ספרתי וידעו לחזור ולהפוך את התוצאה, אבל אז שוב הריבאונד ושוב ההגנה, או נכון יותר היעדרה, עשו את שלהם.

סטפן מיליינוביץ' מול תמיר בלאט (IMAGO)

“אי אפשר אפילו לומר משחק לא טוב”, ציינו במועדון כשכמובן ראו את היכולת כמאוד לא טובה כשההגנה הייתה פשוט גרועה. הצהובים יפגשו ביום שני את מכבי עירוני רמת גן וביום חמישי יארחו את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס. בקבוצה מביטים הלאה ואומרים: “צריך להסתכל קדימה ולתקן גם את הריבאונד וגם את ההגנה, זה קרה לנו גם נגד אולימפיאקוס”.

ההגנה של מחזיקת גביע המדינה עד כה פשוט בחזקת נעדרת, התקפות המעבר לא תמיד יעילות. בכל הנוגע למתפרצות, נראה שלפחות כעת אין על מה לדבר כי מכבי לא תמיד מצליחה להעניש והיורוליג? בהינתן שהצהובים לא נראים מוכנים לשבועות הכפולים, ובכך שהם מדורגים במקום ה-18 במרחק שני ניצחונות מהעשירייה הראשונה, וכשישנו את שבוע משחקים כפול מעבר לפינה (מחזורים 10-11), הם כבר לא יכולים להרשות לעצמם לצבור הפסדים בקצב הזה.