יום שישי, 31.10.2025 שעה 07:08
כדורסל ישראלי

"ספגנו 58 נקודות במחצית, ההגנה כמו מסננת"

במכבי ת"א רתחו אחרי ה-99:92 לכוכב האדום, וסימנו בעיה מרכזית: "שוב היריבה שלטה בריבאונד ההתקפה". אכזבה מהיכולת בעונשין: "לא הגיע לנו לנצח"

|
רומן סורקין (IMAGO)
רומן סורקין (IMAGO)

“חטפנו 58 נקודות במחצית במשחק בית, מה זו ההגנה הזו?”, שאלו במכבי תל אביב לאחר ההפסד אמש (חמישי) 99:92 לכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור השמיני של היורוליג, שסגר שבוע משחקים כפול נוסף ללא ניצחון במשחק שבו ספגו הצהובים 58 נקודות במחצית הראשונה. 6 הפסדים סופרת החבורה של עודד קטש בשבועות הכפולים, כשהליגה הבכירה באירופה נראית בסכנת בריחה.

במועדון רתחו על ההגנה: “ההגנה נראית כמו מסננת”, כאשר ציינו את הדומיננטיות של הסנטרים של היריבות. רק שאתמול זה לא היה רק אבוקה איזונדו ודונאטאס מוטיונאס שחיברו יחדיו 26 נקודות ו-10 ריבאונדים, כי אם גם הקלות הבלתי נסבלת שבה קודי מילר מקינטייר הגיע לטבעת כמו גם העליונות של הסרבים בקרב על הלוחות.

במועדון ידעו שצפויים להם אותם הקשיים שהיו להם מול פנאתינייקוס בצבע, אך ספק אם ציפו שהפערים יהיו כה תהומיים (50:39 בקרב על הלוחות). “מה שהפסיד לנו את המשחק זה ששוב היריבה שלטה בריבאונד ההתקפה והייתה לה הזדמנות שנייה ושלישית”, הוסיפו בסביבת הקבוצה, “היינו צריכים להיראות טוב יותר”.

במכבי ת”א כאבו גם את הנקודות שהשאירו על קו העונשין, 11 כאלו ליתר דיוק. הצהובים הודו שלא על השיפוט הוכרע לו המשחק, “לא הגיע לנו לנצח למרות שחזרנו יפה למשחק עם אופי והובלנו”. חניכיו של קטש פיגרו בדו ספרתי וידעו לחזור ולהפוך את התוצאה, אבל אז שוב הריבאונד ושוב ההגנה, או נכון יותר היעדרה, עשו את שלהם.

סטפן מיליינוביץסטפן מיליינוביץ' מול תמיר בלאט (IMAGO)

“אי אפשר אפילו לומר משחק לא טוב”, ציינו במועדון כשכמובן ראו את היכולת כמאוד לא טובה כשההגנה הייתה פשוט גרועה. הצהובים יפגשו ביום שני את מכבי עירוני רמת גן וביום חמישי יארחו את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס. בקבוצה מביטים הלאה ואומרים: “צריך להסתכל קדימה ולתקן גם את הריבאונד וגם את ההגנה, זה קרה לנו גם נגד אולימפיאקוס”.

ההגנה של מחזיקת גביע המדינה עד כה פשוט בחזקת נעדרת, התקפות המעבר לא תמיד יעילות. בכל הנוגע למתפרצות, נראה שלפחות כעת אין על מה לדבר כי מכבי לא תמיד מצליחה להעניש והיורוליג? בהינתן שהצהובים לא נראים מוכנים לשבועות הכפולים, ובכך שהם מדורגים במקום ה-18 במרחק שני ניצחונות מהעשירייה הראשונה, וכשישנו את שבוע משחקים כפול מעבר לפינה (מחזורים 10-11), הם כבר לא יכולים להרשות לעצמם לצבור הפסדים בקצב הזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */