"אולימפיאקוס אתגר גדול, שאנחנו מקבלים אותו"

שבעה ניצחונות ביורוליג, הפסד אחד בלבד, מקום ראשון במפעל הבכיר באירופה ושישה ניצחונות ברציפות בסך הכל בכל המסגרות. עם כל אלו הפועל תל אביב תגיע היום (שישי, 21:15) להיכל השלום והאחווה על מנת לעמוד מול האתגר הגדול ביותר של המועדון עד כה העונה, מפגש בחוץ נגד אולימפיאקוס. המטרה? להבטיח מחזור נוסף בפסגת היורוליג.

מחזיקת היורוקאפ גברה על פרטיזן בלגרד ביום חמישי, ואתמול בצהרי היום המריאה לאתונה. הקבוצה ערכה את האימון המסכם שלה לקראת המפגש נגד היוונים בשעות הערב, וכעת כל שנותר הוא לעלות על הפרקט ולנסות ולרשום ללא ספק את מה שיהיה הניצחון הכי גדול של הקבוצה העונה, אולי אפילו בשנים האחרונות עם נשים בצד את הניצחונות בשלבי ההכרעה ביורוקאפ.

מבחינה מקצועית, דימיטריס איטודיס ייאלץ פעם נוספת להסתדר ללא ברונו קבוקלו וים מדר הפצועים, כאשר גם עוז בלייזר פצוע בקרסול, אך הוא בכל מקרה בשלב הזה לא רשום למשחקים ביורוליג. האדומים מבינים שהם יצטרכו התעלות של לא מעט שחקנים כדי לנצח באחד ממשחקי החוץ הכי קשים שיש במפעל הבכיר ביבשת, ובעיקר להתעלות של וסיליה מיציץ’ שיצטרך להוביל.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

איטודיס אמר לקראת המפגש: “אנחנו כאן באתונה לקראת המשחק השני בשבוע הכפול הזה, נשחק נגד קבוצה שנבנתה ללכת עד הסוף, עד הפיינל פור, עד לגמר. יש לה המון ניסיון ואנחנו מכבדים את זה מאוד, אבל כמו שאמרתי, המשחק הזה הוא אתגר נוסף עבורנו ואנחנו מקבלים את האתגר. אנחנו רוצים לבחון את עצמנו, לאן הגענו עד כה, בונים ניסיון ממשחקים כאלה. ברור שאולימפיאקוס תקבל הרבה כוח מהקהל שלה, אבל באותו הזמן גם מהכישרון המיוחד שלה והיוצרים שלה”.

אנטוניו בלייקני שיתף גם הוא לפני המשחק: “התחושות טובות, אבל אנחנו ממשיכים משחק אחר משחק. העונה רק התחילה, עדיין יש עוד המון במה להשתפר, אני כשחקן ואנחנו כקבוצה ואנחנו מנסים פשוט להשתפר בכל יום. אנחנו לא ממש מסתכלים על הטבלה, אלא פשוט על עצמנו. יש לנו המון כישרון, וזה תמיד דבר חיובי. אנחנו משחקים קשה, סומכים אחד על השני, אנחנו צריכים להשתפר אבל בהכל. בהגנה אפשר להשתפר, אבל בכדורסל באמת אפשר להשתפר בהכל בכל יום”.