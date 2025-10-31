אימון מכבי חיפה הוזז שיהיה כמו שעת המשחק

מאמן מכבי חיפה ברק בכר החליט אתמול (חמישי) להזיז את אימון הבוקר שתוכנן לשעה 10:00 לשעה 15:00. מתברר שלדחיית האימון הייתה סיבה, כשמדובר בשעה שמקבילה לשעת המשחק הלא שגרתית בה חיפה תארח מחר את הפועל ירושלים. לבכר היה חשוב שהשחקנים יתאמנו ויתרגלו לשעת המשחק שאמורה להביא לא פחות מ-29 אלף אוהדים לסמי עופר.

לאורך כל האימון בכר תרגל שני מערכים. הראשון מערך של שלושה בלמים עם יילה בטאי, עבדולאי סק ושון גולדברג, כאשר טריבנטה סטיוארט וג'ורג’ה יובאנוביץ' משחקים יחד כשני חלוצים, והמערך השני היה קו של ארבעה שחקני הגנה שכולל את צמד הבלמים סק וגולדברג שיפתח על חשבון ליסב עיסאת, כאשר בחוד החנית כחלוץ מטרה תורגל סטיוארט.

בכנפיים תורגלו קנג'י גורה בצד אחד ובצד שני לסירוגין תורגלו סילבה קאני או סוף פודגוראנו, כאשר עלי מוחמד ופיטר אגבה משחקים זה לצד לצד זה בקישור, מה שלא מבטיח שיתוף פעולה של השניים במידה שיוחלט לשחק במערך של שלושה בלמים. מבחינת בכר כל האופציות פתוחות לקראת הפועל ירושלים בידיעה שמדובר במשחק בו מכבי חיפה תהיה חייבת לאסוף שלוש נקודות, אחרי חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון.

ברק בכר (עמרי שטיין)

במהלך האימונים השבוע הקבוצה המשיכה להתמקד ביותר תבניות התקפה על מנת לנסות וליצור יותר מצבים ליד שער היריב ולכבוש לא רק שערים ממצבים נייחים, אלא בעיקר משערי שדה שנובעים ממהלכי כדורגל, מה שיכול יהיה להעיד על מגמה שונה מזאת שהייתה בתקופת דייגו פלורס, שם הקבוצה התמקדה בעיקר על משחק ההגנה.