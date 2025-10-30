66:76 יקר להפועל ב"ש על כרמיאל בית הכרם

במשחק השלמה מהמחזור השני בליגת העל לנשים שנערך הערב (חמישי) הפועל באר שבע/דימונה השיגה ניצחון בכורה העונה, כשגברה 66:76 על מכבי כרמיאל בית הכרם, במשחק בין שתי העולות החדשות.

בתום שלושה רבעים התוצאה הייתה 54:54, ברבע הרביעי באר שבע במופע הגנתי מוצלח ניצחה אותו 12:22.

זה היה הפסד שני העונה לכרמיאל וניצחון חשוב לקבוצה הדרומית שלקחה 51 ריבאונדים לעומת 42 לכרמיאל ו-27 נקודות מהספסל לבאר שבע לעומת 14 לכרמיאל.

יורקביצ’וס מבאר שבע הצטיינה מעל כולן עם 20 נקודות, 18 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, כולל 4 חטיפות. בנוסף, הארדן קלעה 20 נקודות ולקחה 12 ריבאונדים. ווסטברוק סיימה את המשחק עם 16 נקודות, 6 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. עוד קלעו: כנען 11 נק’ טלקר 5 נק’, יובנוביץ 2 נק’.

לכרמיאל קלעו: ג׳נקינס עם 23 נקודות 5 ריבאונדים ו 2 חסימות, ווצ׳קוביצ׳ 15 נקודות ו-7 ריבאונדים, לביא 8, עבוד 7, גומז 7, הירן סיימה 6 נקודות, 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים.