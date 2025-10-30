יום חמישי, 30.10.2025 שעה 21:46
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
218-169נאפולי1
214-109רומא2
1811-229אינטר3
187-149מילאן4
166-129קומו5
157-139בולוניה6
159-129יובנטוס7
1410-119קרמונזה8
137-139אטאלנטה9
1310-109ססואולו10
1215-119אודינזה11
1214-89טורינו12
117-118לאציו13
912-99קליארי14
79-49פארמה15
614-79לצ'ה16
514-59ורונה17
412-58פיזה18
415-79פיורנטינה19
313-49גנואה20

חזרה למסלול: ססואולו ניצחה 1:2 את קליארי

אחרי שני משחקים ללא ניצחון בליגה, הירוקים רשמו שלוש נקודות על חשבון היריבה שממשיכה ברצף השלילי. לאוריינטה ופינאמונטי כבשו, אספוסיטו רק צימק

|
שחקני ססואולו חוגגים (IMAGO)
שחקני ססואולו חוגגים (IMAGO)

משחקי אמצע השבוע של הליגה האיטלקית נמשכו גם הערב (חמישי), כאשר המחזור התשיעי מספק לנו היום שני משחקים. במפגש המוקדם, ססואלו חזרה לנצח אחרי שני משחקים, כשרשמה 1:2 על קליארי. בהמשך, לאציו תתארח אצל פיזה.

קליארי – ססואולו 2:1

שתי הקבוצות הגיעו במומנטום שלילי, כאשר עם המשחק הערב, המארחת סופרת משחק חמישי ללא ניצחון בליגה, כשמנגד האורחת כאמור חזרה למסלול. במפגש עצמו, המחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשבדקה ה-54 ארמנד לאוריינטה העלה את הירוקים ליתרון ובדקה ה-65 אנדראה פינאמונטי הכפיל. עד הסיום, סבסטיאנו אספוסיטו צימק בדקה ה-73, אך זה כבר לא הספיק וססואלו רשמה ניצחון שמעלה אותה זמנית למקום ה-13. 

איסמעיל קונה ומיכאל אדופו (IMAGO)איסמעיל קונה ומיכאל אדופו (IMAGO)
