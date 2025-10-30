חזרה למסלול: ססואולו ניצחה 1:2 את קליארי

משחקי אמצע השבוע של הליגה האיטלקית נמשכו גם הערב (חמישי), כאשר המחזור התשיעי מספק לנו היום שני משחקים. במפגש המוקדם, ססואלו חזרה לנצח אחרי שני משחקים, כשרשמה 1:2 על קליארי. בהמשך, לאציו תתארח אצל פיזה.

קליארי – ססואולו 2:1

שתי הקבוצות הגיעו במומנטום שלילי, כאשר עם המשחק הערב, המארחת סופרת משחק חמישי ללא ניצחון בליגה, כשמנגד האורחת כאמור חזרה למסלול. במפגש עצמו, המחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשבדקה ה-54 ארמנד לאוריינטה העלה את הירוקים ליתרון ובדקה ה-65 אנדראה פינאמונטי הכפיל. עד הסיום, סבסטיאנו אספוסיטו צימק בדקה ה-73, אך זה כבר לא הספיק וססואלו רשמה ניצחון שמעלה אותה זמנית למקום ה-13.