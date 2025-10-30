רז משולם סיכם במרמורק, יערוך בכורה מול האקסית

יוסי חכים הודיע להפועל מרמורק כי עוזב הוא מסיבותיו הוא. המועדון האדום מרחובות הודיע רשמית כי הצדדים נפרדים עקב סיבותיו האישיות של המאמן. נכון לערב זה (חמישי), הפועל מרמורק סיכמה תנאיה מול רז משולם, שבעונה החולפת, באמצעים דלים, הצליח להוביל את מכבי עירוני אשדוד למרכז טבלת ליגה א' דרום.

רז משולם צפוי, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, לחתום על חוזה מול הפועל מרמורק עם צאת השבת וכבר ב-20:00 בערב להגיע לסינתטיקו באשדוד, אותו מכיר היטב מעונה שעברה, כשקבוצתו החדשה, הפועל מרמורק, תתמודד מול האקסית שלו, מכבי עירוני אשדוד. מרמורק תגיע להתמודדות מהמקום ה-11 כשלרשותה שש נקודות. אשדוד מעליה, כשלרשותה 10 נקודות.

בעברו, אימן משולם בהפועל בני לוד רכבת, שאיננה עוד במפת הכדורגל הישראלי, הפועל כפר סבא והפועל ניר רמת השרון. היה גם לעוזר מאמן בהפועל ראשון לציון, הפועל ניר רמת השרון, הפועל בני לוד רכבת והפועל כפר סבא, כל אלו מהליגה הלאומית, הליגה השנייה בטיבה בכדורגל הישראלית. עמד על הקווים גם במכתש גבעתיים ואימן בהפועל מגדל העמק.

יוסי חכים (יונתן גינזבורג)

הפועל מרמורק היא קבוצתו ה-14 במספר במדיה דורך, בתקווה להוביל את הבוגרים למקום טוב בליגה א' דרום, זאת לאחר טלטלה בקיץ האחרון, מבחינת עניין האיחוד שכולם דיברו עליו בין האדומים למכבי שעריים, מה שלא צלח בשורה התחתונה והוביל את שתי הקבוצות אל הלא נודע, בלא תמיכה של ממש מצד העירייה.

הודעת הפועל מרמורק: "מועדון הכדורגל הפועל מרמורק רוצה להודות ליוסי חכים. יוסי ביקש לסיים את תפקידו כמאמן הקבוצה עקב עניינים אישיים. אנו מוקירים את התקופה בה היה חלק מהמועדון על המחויבות, המקצועיות, ההשקעה והלב שהביא איתו לכל אימון ומשחק".

"ליוסי הוצע להמשיך בתפקיד אחר במסגרת המועדון, שיאפשר לו לשלב בין ענייניו האישיים לבין המשך עשייה משותפת איתנו. אנו מברכים את המאמן הנכנס רז משולם ומאחלים לו הצלחה רבה".